Politiet: Det var den drapsmistenkte mannen som ble funnet død i sjøen

En kvinne i starten av 40-årene og hennes åtte år gamle datter ble funnet døde i sitt hjem i Vågsbygd i Kristiansand 27. september.

– Meldingen inn til politiet var en slik karakter at politiet umiddelbart forsto at vi sto overfor en alvorlig hendelse. Innringer til politiet var en person som skulle besøke noen på denne adressen, fortalte politiinspektør Cecilie Pedersen samme dag.



Politiet etterlyste raskt jentas far, en 46 år gammel mann. Han er siktet for dobbeltdrap. Den siktede er opprinnelig fra Palestina, og politiet fryktet han hadde rømt utenlands.

Funnet død i sjøen tirsdag

Tirsdag denne uken ble det funnet en død mann i sjøen utenfor Kristiansand. Politiet sa da at det var naturlig å undersøke om dette har en sammenheng med dobbeltdrapet.

Torsdag forteller Pedersen at det er drapssiktede som ble funnet død i sjøen.

De pårørende er varslet.



– Dette er en svært tragisk sak. Det er en krise som har rammet flere familier. Det er mange berørte, både i familiene og i lokalsamfunnet, og det er mange barn som er berørt av denne hendelsen, sier politiinspektør Cecilie Pedersen.

Hun oppfordrer av den grunn alle til å vise hensyn. Politiet vil ikke si noe om dødsårsaken.

– Vi avventer den endelige obduksjonsrapporten, sier Pedersen.



Etterforskningen vil ta tid

Politiet vil fortsette etterforskningen i dobbeltdrapssaken.

– Vi er opptatt av å finne ut hva som har skjedd. Hvorfor det har skjedd. Vi har fått inn en rekke tips i saken, som vi har gjennomgått fortløpende og fulgt opp, sier Pedersen.



Politiet har gjort en rekke avhør i saken.

– Det er gjort flere undersøkelser og vi har innhentet et betydelig mengde med videomateriale. Dette er et grundig arbeid som tar tid, men som er viktig for den videre etterforskningen, forklarer politiinspektøren.

Politiet etterlyste mannen internasjonalt.

– Vi gikk etter noen dager ut og sikta og etterlyste den siktede, og i det så ligger det at vi har en siktet i saken. Likevel så er det slik at vi fortsatt etterforsker denne saken bredt, holder alle mulighetene åpne og utelukker ikke at det kan være andre gjerningspersoner, eller det kan være flere gjerningspersoner, og det er der vi fortsatt står, avslutter Cecilie Pedersen.