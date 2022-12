Politiet: – Det skulle vi gjerne spurt drapssiktede om

To av tre personer, som var til stede da en mann i 20-årene ble drept onsdag, har forklart seg for politiet. Sistemann er varetektsfengslet i fire uker.

Onsdag ettermiddag ble en utenlandsk mann i 20-årene drept i en leilighet i Bergen. Tre andre menn var til stede.

– Én av dem har status som vitne og en annen er drapssiktet, men løslatt fordi mistankegrunnlaget er svekket. De to har har forklart hvordan de opplevde hendelsen, sier politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen til TV 2.

Den tredje mannen i leiligheten ble fredag varetektsfengslet i fire uker. Han er drapssiktet, men har foreløpig ikke latt seg avhøre.

– Hvorfor han ikke har ønsket det, får du ta med forsvareren hans. Slik jeg har skjønt det, har han signalisert at det kan bli aktuelt på et senere tidspunkt, sier Dahl-Michelsen.

Vil gå i avhør

Fredag ettermiddag opplyser den varetektsfengslede mannens forsvarer, advokat Cathrine Bang, at hennes klient har planer om å gå i avhør.

– Han ønsker å forklare seg, så det er fokuset vårt nå. Klienten tar det tungt å sitte på restriksjoner, særlig isolasjon, men det var som forventet da han samtykket til restriksjoner etter råd fra meg, skriver hun til TV 2.

HVITE DRAKTER: Også fredag har politiets krimteknikere jobbet på åstedet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

På spørsmål om når det blir aktuelt å gjennomføre et avhør, ønsker ikke Bang å svare.

– Men er det snakk om å gå i avhør nå, mens dokumentene er klausulerte?

– Nei, ikke med det første, men det er en fortløpende vurdering, svarer hun.

Fremstår som bekjente

Så lenge den drapssiktede mannen ikke er avhørt, ønsker ikke politiet å gå ut med noe særlig informasjon om saken.

Dahl-Michelsen vil ikke svare på om politiet har noe formening om motivet for drapet, eller om politiet mener å ha kontroll på et drapsvåpen.

PÅTALELEDER: Politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen leder etterforskningen av drapet i Løvstakkveien. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han vil heller ikke si noe om hvilken relasjon de involverte virker å ha hatt, utover at «de fremstår som bekjente».

– Det er jo noe av det vi gjerne skulle spurt siktede om, sier Dahl-Michelsen.

Har fått obduksjonsrapport

Det er den varetektsfengslede mannen som står registrert på adressen der drapet skjedde. Politiet vet foreløpig ikke sikkert om det bodde flere personer der.

Fra adressen har politiet beslaglagt en rekke gjenstander. Samtidig har politiet fredag mottatt en foreløpig obduksjonsrapport i saken.

– Nå skal vi blant annet sammenligne enkelte beslag opp mot den foreløpige obduksjonsrapporten, sier Dahl-Michelsen.

Han ønsker ikke å si noe om skadene på avdøde før den varetektsfengslede mannen er avhørt.

Formelt fortsatt siktet

Den drapssiktede mannen som torsdag ble løslatt, har fremdeles formelt status som siktet. En drapssiktelse må eventuelt henlegges av Riksadvokaten.

– Vil dere innstille på en henleggelse for ham allerede nå?

– Vi er i en tidlig fase, og det er fremdeles undersøkelser vi ønsker å gjøre. Han er formelt sett siktet, sier Dahl-Michelsen.

RASKT PÅ PLASS: Politiet fikk melding om en voldshendelse, men saken utviklet seg raskt til å etterforskes som et drap. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Men er han reelt sett sjekket ut av saken som mulig gjerningsperson?

– Det ønsker jeg ikke å svare på nå, sier han.

Barn mistet faren

Det var like etter klokken 13.30 onsdag at politiet ble varslet via AMK om en skadd mann i 20-årene i Løvstakkveien i Bergen.

Mannen ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus og ble erklært død ved ankomst.

Den drepte mannen var far.

– Et lite barn er nå fratatt muligheten til å være med sin far. Det er en stor sorg for barnet og for familien. Etterlatte er sterkt preget og står uten svar på hvordan dette kunne skje, sier familiens bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs til NTB.