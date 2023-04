Politiet beslagla 19.000 kroner – nå er pengene borte

13. juni 2022: Omtrent klokken 21.00 om kvelden troppet tre samvittighetsfulle gutter og en foresatt opp på politivakta i Oslo sentrum.

Med seg hadde de 19.000 kroner i kontanter, som de hadde funnet langs veien tidligere på dagen.

Politiet berømmet de ærlige guttene med finnerlønn, før de opprettet en såkalt undersøkelsessak og beslagla pengene.

To uker senere oppdaget en politibetjent at kontantene var borte.



Det siste sikre sporet av pengene er fra den samme kvelden, da beslaget ble levert til politiadvokatenes kontor på Grønland i Oslo.

Her inne er det kun politiansatte som har tilgang til å være, bekrefter lederen for Felles kriminalenhet i Oslo politidistrikt til TV 2.

Hvor ble det av pengene?



Det spørsmålet har også Spesialenheten for politisaker stilt seg.

En ansatt avhørt

TV 2 har fått innsyn i Spesialenhetens påtalevedtak, som oppsummerer etterforskningen de har gjort mot Oslo politidistrikt.

«Saken gjelder spørsmål om ansatte i politiet eller politidistriktet som foretak har opptrådt straffbart i forbindelse med at et pengebeslag på kr. 19.000 er forsvunnet», heter det i vedtaket.

Oslo politidistrikt ba selv om etterforskningen og sendte over dokumentene tilknyttet den såkalte undersøkelsessaken.



Etterforskningen av hva som skjedde med kontantene har blant annet avdekket at 32 tjenestepersoner har vært inne og sett på saksdokumentene i politiets dokumenter.

Politibetjenten som mottok pengene er avhørt av Spesialenheten, som i forrige uke henla saken etter bevisets stilling.

Spesialenheten finner altså ikke grunnlag for å straffe verken tjenestepersoner eller Oslo politidistriktet som foretak.

Likevel er det avdekket manglende rutiner knyttet til verdibeslag på politihuset på Grønland.

Kun politiet har tilgang

Pengene er fortsatt borte, og Spesialenhetens etterforskning kom ikke noe nærmere et svar på hvor pengene ble av.



Det siste sikre sporet av kontantene er på jour-kontoret på politihuset. TV 2 har gjort et intervju med politiinspektør Laila Søndrol om saken.

POLITIINSPEKTØR: Laila Søndrol er leder for Felles kriminalenhet i Oslo politidistrikt. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Er det andre enn ansatte i politiet som har tilgang til det kontoret?



– Det kan jeg ikke svare på av sikkerhetshensyn.



– Du kan ikke svare på om andre har tilgang?

– Det er ikke andre enn ansatte i politiet som har tilgang til jour-kontoret, sier Søndrol.

Spesialenheten for politisaker har altså henlagt saken etter bevisets stilling. De har ikke funnet beviser for at enkeltpersoner ansatt i politidistriktet har borttatt pengene eller handlet straffbart.

Det ble også vurdert å gi foretaksstraff til politidistriktet, men også dette punktet ble henlagt, fordi Spesialenheten mener at hendelsen ikke er grov nok.

Mangelfulle rutiner

Påtalevedtaket kritiserer likevel politiets manglende rutiner knyttet til oppbevaring av beslag.

«Spesialenheten kan for øvrig ikke se at det kan gjennomføres flere etterforskingsskritt som med rimelig grad av sannsynlighet er egnet til å oppklare saken om hva som har skjedd med pengebeslaget.», heter det i vedtaket.

I påtalevedtaket skriver Spesialenheten at det er en mulighet for at pengene ble liggende på en pult, i påvente av at de skulle flyttes til en safe.

Det bemerkes også at det er en mulighet for at kontantene har blitt rotet bort eller kastet.

– Har dere noen hypoteser om hvor pengene har endt opp?

– Jeg kan ikke si mer om hva som skjedde med pengebeslaget annet enn det som kommer frem i Spesialenhetens påtalevedtak, sier Søndrol.

Hun legger til:

– Vi har allerede gjennomført en del tiltak, og ser på flere tiltak som vi kan gjøre for å sikre beslag på en god måte i fremtiden, sier Søndrol.