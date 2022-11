Politiet ber om henleggelse av drapet på Tina Jørgensen

Politiet er ferdige med etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen (20) i 2000. De ber om at saken mot Johny Vassbakk (52) henlegges.

Sør-Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere innholdet i sin innstilling til statsadvokaten.

Vassbakks forsvarer, advokat Stian Kristensen, opplyser imidlertid overfor TV 2 at politiet har innstilt på en henleggelse.

– For ham er det en lettelse, men samtidig er det forventet, og det har det vært hele veien, sier Kristensen.

Etterlatte har håp

Bistandsadvokaten til Jørgensens etterlatte mor, Kjersti Jæger, ønsker ikke å kommentere innstillingen. Hun sier hun har hatt en god dialog med politiet gjennom etterforskningen.

– Politiet virker å ha gjort en grundig jobb i denne fasen.

BISTÅR I SAKEN: Advokat Kjersti Jæger uttaler seg på vegne av Tina Jørgensens mor. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Hva tenker Tinas familie nå om mulighetene for at denne saken på et tidspunkt kan bli løst?

– Det håpet er åpenbart til stede. Det er det.

Siktet kjæreste

Jørgensen forsvant 24. september i 2000. To dager senere ble hun funnet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren.

Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel, men politiet fant aldri noen gjerningsperson.

FUNNSTED: Tina Jørgensen ble funnet i denne kommen på Jæren. Foto: Carina Johansen / NTB

Jørgensens kjæreste var riktignok siktet og satt varetektsfengslet i syv uker, men han er senere tilkjent erstatning og oppreisning for den urettmessige etterforskningen mot ham.

Saken ble deretter henlagt i 2003.

Tiltalt for Tengs-drap

I oktober 2016 ble det kjent at den nyopprettede cold case-enheten til Kripos skulle se på saken på nytt.

To år senere konkluderte de med at saken bør etterforskes videre av Sør-Vest politidistrikt, men i et begrenset omfang.

I september 2021 ble Johny Vassbakk pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995. Han fikk samtidig status som mistenkt for drapet på Jørgensen.

Nylig ble Vassbakk tiltalt for drapet på Tengs. Nå går det altså mot en henleggelse i Jørgensen-saken.