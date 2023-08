Politiet ber om bistand fra Kripos: – Det er mange interessante funn

Politiet mener åstedet for drapet på en mann i 60-årene i Vindafjord er en garasje, og har bedt om bistand fra Kripos. Kvinnen som er siktet nekter fremdeles straffskyld etter timevis i avhør.

Kvinne siktet for drap i Vindafjord:

Seks minutter over fire, natt til søndag, fikk politiet melding fra AMK om at en mann var funnet død på en privatadresse i Ølensvåg i Vindafjord.

En kvinne i 40-årene ble kort tid etter siktet for drap på en mann i 60-årene. Mannen var fastboende på adressen.

– Det var omstendigheter på åstedet som gjorde at politiet nå har startet en etterforskning med drapshypotese, sier politiadvokat Christine Kleppa til TV 2.

POLITIADVOKAT: Christine Kleppa forteller at politiet vil fortsette arbeid på åstedet både tirsdag og onsdag. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Det var siktede selv som ringte nødnummeret. Politiet beskriver hennes relasjon til den avdøde mannen som «familiær».

– Politiet mener det foreligger skjellig grunn til å mistenke henne for å ha drept denne mannen, grunnen til det kan vi ikke gå inn på, sier Kleppa.

Har bedt om bistand fra Kripos

Kleppa mener det er for tidlig å si noe om et eventuelt motiv for drapet, men sier det vil være en naturlig del av etterforskningen.

– Det er mange interessante funn på et åsted. Vi har gjort en del digitale beslag som blir gjennomgått og avlest av politiet, sier politiadvokaten.

Politiet har gjennomført vitneavhør av naboer i området. Det er ingenting som tyder på at det har vært vitner til hendelsen.

– Åstedet er en garasje i tilknytning til en enebolig, sier hun.

TIDLIG ETTERFORSKNING: Politet har gjennomført begynnende kriminaltekniske undersøkelser, samt vitneavhør av naboer i området. Foto: Jostein Viestad

– Er det funnet et drapsvåpen?

– Politiet har gjort beslag av en gjenstand som kan være benyttet i forbindelse med handlingen, sier Kleppa.

Politiadvokaten sier det ikke kan bekreftes om denne har hatt sammenheng med drapshandlingen før etter den avdøde er obdusert.

Tirsdag skal det avholdes fengslingsmøte i saken i Stavanger tingrett. Etterforskningen er fremdeles i en tidlig fase.

– Det har vært kriminalteknikere på åstedet i går, vi har også bedt om bistand fra Kripos til kriminaltekniske undersøkelser, sier politiadvokaten.

Ordfører: – Mange kjenner vedkommende

– Jeg tror stemningen er avventende, men det er klart folk er i sjokk over at det skjer noe så dramatisk her i Vindafjord, sier ordfører i Vindafjord kommune, Ole Johan Vierdal (Sp).

I lokalsamfunnet bor det rundt 1000 mennesker, og ordføreren sier de fleste kjenner hverandre, og at tragedien rammer bredt.

I SJOKK: Ordfører i Vindafjord, Ole Johan Vierdal, forteller om et sjokkert og avventende lokalsamfunn. Foto: Jan Nordtveit / Vindafjord kommune

– Det er mange som kjenner vedkommende. Det er triste nyheter, sier Vierdal.

Kriseteamet i kommunen står parat, men jobber per nå ikke aktivt med pårørende, opplyser Vierdal.

– Det er viktig å ta vare på begge parter, slekt og pårørende. Det er kjempeviktig, sier ordføreren.

– Hun har det ille



Erik Lea forsvarer den siktede 40-åringen. Mandag ettermiddag er han på vei tilbake til Haugesund etter to dager i avhør med siktede i Stavanger.

– Hun har sittet i avhør i mange, mange timer nå, både i dag og i går, sier han.

Kvinnen nekter enhver befatning med drapet.

FORSVARER: Erik Lea har vært med den siktede kvinnen i avhør søndag og mandag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Hun hevder hardnakket at hun ikke har hatt noe med dette drapet å gjøre, sier Lea.



Forsvareren sier den kvinnen opplever situasjonen som svært krevende.

– Hun har det ganske ille. Hun er siktet for et drap hun ikke mener hun har noen ting med å gjøre, sier Lea.