Politiet ber foreldre ta grep

TRICK OR TREAT: I tradisjon tro vil barna gå rundt på jakt etter godteri, og utføre knep dersom de ikke får knask. Foto: Terje Pedersen

Det går mot en travel kveld og natt for politiet flere steder i landet når hundrevis av utkledde barn og voksne skal ut på tokt etter godteri.

Tradisjonen med det engelske begrepet «trick or treat» går ut på å utføre knep dersom man ikke klarer «å skremme godteri» fra naboer og andre som er hjemme, i det man går fra hus til hus.

Ting ser likevel ikke ut til å gå helt etter planen på årets skumleste dag, og politiet rapporterer om steinkasting, eggkasting, fyrverkeri og vold.

Politiet kommer derfor med en klar oppfordring til berørte foreldre og ungdom som har kledd seg ut.

Kastet stein

Politiet rykket tirsdag kveld ut til Skjetten senter i Lillestrøm etter melding om at noen hadde kastet stein mot en buss på stedet.

– Minst en rute skal ha bli knust. Politiet dro til stedet for å undersøke. Politibilen ble da utsatt for skadeverk. Knust vindu, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter.

STENGT: Ikke alle ønsker besøk på Halloween. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

– Vitner på stedet oppgir at det har vært mye løping av unge/barn ned i 13-årsalderen i området. Foreldre bes om å dra ut å hente hjem barn som henger på senteret.

Politiet skriver i en oppdatering at de har kontroll på tre ungdommer som mistenkes for å ha knust rute på både buss og politibil.

Politiet har også fått meldinger om at barn kaster stein og andre objekter mot hus i området Heggeveien i Lillestrøm.

– Dette er i området et gjentakende problem. Foreldre bes snakke med sine barn om hvordan oppførte seg mot naboer og andre, skriver politiet.

Truet med machete

En 14 år gammel gutt er sendt til legevakten etter en voldelig hendelse med en machete på Nesttun i Bergen tirsdag kveld, men skal etter forholdene ha det bra.

– Vi fikk melding rundt klokken 19.30 av en vekter, som fortalte at en 14 år gammel gutt hadde blitt slått i hodet av en annen 16 år gammel gutt, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til TV 2.

Den 16 år gamle gutten skal også ha truet 14-åringen med en machete, som politiet i etterkant har tatt kontroll på.

HELDIG: Dersom man er heldig, så kan barna samle inn mye godteri under Halloween-feiringen. Foto: Erik Johansen / NTB.

– Vi vet hvem det er. Vi søkte en stund i området og har vært i kontakt med han på telefon, men han vil ikke møte oss, sier Hausvik om 16-åringen.

Operasjonslederen håper den eldre gutten tar til fornuften og melder seg.

– Vanskelig å bedømme

Vest politidistrikt sier de har fått inn meldinger om både fyrverkeri og eggkasting knyttet opp mot Halloween-feiringen, men operasjonsleder Hausvik sier det enn så lenge ikke har vært mange rapporter.

Operasjonslederen håper alle barna koser seg masse med feiringen, men kommer med en generell oppfordring til alle unge som har kledd seg ut.

– Det kan være veldig vanskelig for politiet å bedømme hva som er ekte og hva som er falsk, så derfor må ungdommen tenke seg om, sier Hausvik.

Påført stikkskader

En person er kjørt til sykehus etter at vedkommende skal ha blitt påført skader med kniv eller en lignende gjenstand, opplyser Innlandet politidistrikt.

– Dette hadde skjedd ute. Fornærmede var ved bevissthet og er kjørt til sykehus. Politiet har startet etterforskning, skriver politiet.

Politiets operasjonsleder Øyvind Bakken sier til TV 2 at det var en person i området som meldte fra til politiet om den skadde personen.

SKUMMELT: Flere pynter på en skummel måte når det nærmer seg den årlige feiringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

Det er uvisst om voldshendelsen knyttes opp mot Halloween-feiringen.

Truet barn med kniv

Nødetatene rykket tirsdag kveld ut til Hovjordet i Krokstadelva i Drammen etter meldinger om at en mann truet flere personer, blant dem barn, med kniv.

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 20 tirsdag kveld, og politiet var kort tid etter på plass med flere patruljer.

– Politiet fikk flere meldinger fra området om at en mann var truende, og innholdet i meldingene var av en slik karakter at det før man fikk kontroll på gjerningsmannen ble lest ut en PLIVO-melding klokken 2025. Mannen ble pågrepet klokken 20.32, sier politistasjonssjef Øyvind Aas i en pressemelding.

PLIVO er en forkortelse for pågående livstruende vold.

Ingen skal ha kommet til fysisk skade, men politiet skriver at flere barn har hatt en skremmende opplevelse.