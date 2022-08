Politiet ber folk slutte å dele video av ung gutt som utsettes for vold

En Snapchat-video av en gutt som blir utsatt for vold, deles nå på Snapchat. Politiet ber dem som mottar videoen om å ikke dele den videre.

KLAR BESKJED: Politiet ber om at ingen deler voldsvideoer på Snapchat. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vi får inn mange tips om en Snapchat-video hvor en ung gutt blir utsatt for vold. Vi skjønner at denne filmen skaper mye følelser. De involverte partene er kjent og følges opp av politiet. Fornærmede har det bra etter forholdene og er ikke alvorlig fysisk skadd, skriver Oslo politidistrikt på sin Facebook-side onsdag.

Dagbladet skriver at videoen viser en ung gutt som blir sparket mens han ligger nede, og han ber den andre mindreårige personen som angriper ham om å slutte.

Nå ber politiet om at delingen av videoen opphører.

– Vi oppfordrer dem som mottar filmen, til å slette og ikke dele videre, og alle foreldre til å snakke med barna sine om dette, skriver de.

Anne Katrin Storsveen Oppegaard i Nettpatruljen i Oslo og Støttesenter for kriminalitetsutsatte sier til Dagbladet at politiet valgte å advare mot å dele videoen for å ivareta den fornærmede gutten.

– Han er allerede i en vanskelig situasjon. Det gjelder ikke bare for denne videoen, men alle videoer hvor folk blir hengt ut og kan bli gjenkjent. Så det er for å stoppe at slike voldsvideoer og andre videoer blir delt, sier Oppegaard.