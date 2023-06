Politiet bekrefter: Person eksponert for svært giftig stoff

Alle nødetatene er på Bøler i Oslo etter at en person skal ha fått et ukjent stoff på armen. – Stoffet er livsfarlig og man kan dø av det, sier politiet

Nødetatene rykket torsdag kveld ut til Bøler i Oslo med store ressurser, etter melding om at en person hadde blitt eksponert for et ukjent stoff på armen og følte seg uvel.

Like etter 20.30 sier politiet at prøvesvarene viser at stoffet som ble funnet er giftig.

Personen er nå siktet for å ha utsatt allmenheten for fare. Det er mistanke om at han har produsert stoffet selv:

– Det er i aller høyeste grad mistanke om at han har produsert det på hjemmebane. Jeg er ingen kjemiker, men jeg har skjønt at det ikke er veldig lett å fremstille det, sier politiets innsatsleder Tore Barstad på stedet til TV 2.

Den siktede er ifølge NRK en tenåringsgutt.

– Vi ønsker at han skal fortelle oss hva han har gjort, hva som har vært formålet med det, på hvilken måte det er fremstilt og hele historien, sier Barstad.



PST sier til TV 2 at de er kjent med saken.

Politiet sier de vet hva slags stoff det er snakk om, men at de ikke ønsker å gå ut med dette enda.

PÅ STEDET: Alle nødetatene rykket ut til et leilighetskompleks på Bøler i Oslo etter at en person skal ha fått et livsfarlig stoff på armen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Bakgrunnen for det er jo at vi selvfølgelig ønsker å få hans forklaring først, uten at han er farget på noen som helst måte, forklarer Barstad.

– Vi ønsker at han skal bruke sine egne ord på hva det er han har tenkt å produsere, og hva han har tenkt å bruke det til.

Så langt skal helsesituasjonen til de som var i leiligheten være betegnet som god.

– Men med dette stoffet, så er det ikke nødvendigvis slik at symptomene viser seg med en gang. så han behandles med tanke på det verste, så får vi se om det kommer til å gå bra, sier Barstad.



Har koblet på «giftenhet»



Oslo universitetssykehus opplyser til TV 2 at den nasjonale CBRNE-enheten er involvert i hendelsen på Bøler.

CBRNE-senteret har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, biologiske smittestoffer, giftig røyk og radioaktiv stråling.

– CBRNE-enheten er involvert som rådgiver. Vi samarbeider godt med innsatspersonellet som håndterer saken, og gir råd om håndtering, sier fungerende leder Mari Asphjell Bjørnaas i CBRNE-enheten.



Forkortelsen står for kjemisk, biologisk, radioaktivt, nukleært og eksplosivt, oppsummerer Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

SPERRINGER: Nødetatene sikret stedet, for å unngå at utenforstående kom i kontakt med det dødelige stoffet. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Isolert

Et stort område er sperret av som følge av hendelsen, men politiet bekrefter at det ikke skal foreligge fare for andre i nærheten.



– Det er viktig å påpeke at det per nå er ikke er noen fare for personer i området rundt den aktuelle leiligheten, sier operasjonsleder Line Skott.

Alle tre personene som befant seg i leiligheten da hendelsen skjedde, blir ivaretatt av helse. Det inkluderer personen som ble utsatt for det ukjente stoffet.

Vedkommende er i dialog med politiet om stoffet. De to andre har torsdag kveld ikke status som siktet, men skal avgøres.

ALLE NØDETATER: Beboere har fått grønt lys for å dra tilbake til sine leiligheter etter hendelsen på Bøler. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det er iverksatt et saneringsarbeid på området, som politiet anslår vil ta rundt to timer.

– Nå har vi fått beskjed fra kommuneoverlegen som, sammen med CBRNE-senteret på Ullevål, har kommet frem til at saneringen som vi gjennomfører akkurat nå er god nok for at gangarealet og fellesarealet kan brukes, sier innsatsleder Barstad på stedet til TV 2.

– Det er også trygt for alle beboerne å oppholde seg i sine leiligheter, så det er ikke behov for ytterligere evakueringer, fortsetter innsatslederen.

Test utført



Politiet valgte å ta på seg nødvendig verneutstyr, for så å ta seg inn i leiligheten hvor personen ble eksponert for stoffet.



Innsatsleder Barstad er tydelig på at alle prosedyrer er fulgt når det kommer til sikkerheten på området.

Det ble i etterkant utført en hurtigtest av stoffet.

STORT OPPBUD: Bygget hvor stoffet befant seg ble evakuert. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Tore Barstad sier at prøvene er kjørt til Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

– Det stoffet er ekstremt farlig og ekstremt giftig. Jeg må understreke at vi kun har foreløpige tester, som gir oss en indikasjon på hva det er. Nå er prøvene som er tatt kjørt til FFI for å gjennomføre grundigere undersøkelser, for å se om de stemmer eller om vi har fått falsk positiv, sier han.

Politiet sier de håper å få svar i løpet av kvelden torsdag.

– Vi kan verken bekrefte eller avkrefte at vi har åpnet laboratoriet i kveld. Og viser for øvrig til at vi ikke kommenterer pågående saker, skriver Kathinka Bratberg, pressevakt i Forsvarets Forskningsinstitutt til TV 2.