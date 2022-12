Politiet advarer om glatte veier

TRAFIKK: Det snør flere steder på Østlandet, noe som fører til glatteveier og flere trafikkuhell. Her fra E18 i Bærum. Foto: Karen Setten / TV 2

Flere steder har det vært vanskelige kjøreforhold lørdag på grunn av været.

– Situasjonen nå er at vi er på vei inn i et væromslag, der vi etter hvert får mildere vær. Når det har vært kaldt lenge og det blir regn eller slaps på bakken, så fryser det, sier vakthavende meteorolog Mariann Åbrekk i StormGeo til TV 2.

Lørdag er det sendt ut gult farevarsel for is og glatt føre også i deler av Agder. Det samme gjelder på Vestlandet sør for Stad ut helgen.

Advarer bilistene

Både politiet og Vegtrafikksentralen har opplyst om ulykker gjennom dagen. Blant distriktene som har fått erfare trøbbel i trafikken er Oslo-regionen.

På E6 ved Klemetsrud står to vogntog fast. Det førte til full stans i trafikken i retning Oslo.

– Det er vanskelige kjøreforhold enkelte steder etter snøfallet, så politiet anbefaler samtlige bilister å kjøre etter forholdene, og påse at man har dekk som er egnet til dette føret, sier operasjonsleder Line Skott.

Bil står på tvers

I Drammen har en politibil kjørt av veien i forbindelse med uttrykning, opplyser Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Ingen skal være skadd, men ambulansepersonell ser til de involverte tjenestepersonene.

På riksvei 7 ved Haugastøl har en bil kjørt ut i en sving og står på tvers, opplyser politiet. Det kan medføre en del trafikale problemer.

Vest politidistrikt har også meldt om flere ulykker lørdag. I Kvam var en kvinne og et barn fastklemt under en bil.

Ifølge Statens vegvesen er det store forsinkelser i trafikken på flere veier inn og ut fra Oslo ved 12-tiden på den siste lørdagen før julaften.

