Politiet advarer mot ny svindelmetode

Søndag fortalte TV 2 om Ann, en østlandskvinne i 50-årene, som trodde hun hadde møtt drømmemannen på Tinder.

Det viste seg å være en svindler som tok i bruk avanserte metoder for å lure henne. Øst politidistrikt, som etterforsker saken, tror et nigeriansk svindelnettverk står bak.

Les saken her:

Økokrim sier at svindlere blir stadige flinkere, og dermed vanskeligere å avsløre.

De advarer mot «deepfakes», som innebærer at svindleren har fremstilt et bilde ved hjelp av kunstig intelligens. Nesten som et Snapchat-filter, bare mer avansert.

– Det er vanskelig å oppdage fordi det fremstår så reelt. Det er derfor man alltid må ha i bakhodet at man kan bli lurt, sier statsadvokat Anne Allum, som er fagansvarlig for bedragerisaker i Økokrim.

Advarer i trusselvurderingen

Hun har fått høre historien til Ann, men kan ikke kommentere den konkrete saken da den er under etterforskning av politiet.

Likevel kan hun fortelle at metodene som er brukt, er metoder som Økokrim har advart om i sin nyeste trusselvurdering.

– Vi advarer fordi vi ser at dette er noe som kommer mer og mer mens teknologien utvikler seg.

EKSPERT: Statsadvokat Anne Allum er fagansvarlig for bedragerisaker i Økokrim. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Imidlertid sier statsadvokaten at hun ikke er kjent med at denne metoden er brukt i kjærlighetsbedragerisaker de har etterforsket i Norge.

– Men vi ser at de kriminelle blir stadig mer profesjonelle og organiserte, og tar i bruk nye metoder.

Slik ser «deepfake» ut

I historien til Ann får man høre at svindleren, som utga seg for å hete «Thom», har brukt mye tid og ressurser på å lure henne for millionbeløp.

De har snakket daglig på chat og over telefon, men også over videochat på Skype.

– Jeg så jo at han var den jeg så på bildene, forteller Ann som i realiteten hadde fått bilder av en australsk surfemodell, ved navn Rob Goddard.

«Thom» har angivelig brukt deepfake. Slik så det ut:

Opptaket ble gjort denne uken på en svært dårlig Skype-linje.

Øst politidistrikt, som etterforsker saken, mener at Ann er blitt lurt av et nigeriansk svindelnettverk.

Dette avslører, mener hacker

Dataekspert Mia Landsem, som selv betegner seg som en etisk hacker, har sett opptaket. Hun har hjulpet mange ofre for kjærlighetssvindel.

– Jeg forstår hundre prosent at man kan bli lurt. Jeg måtte se klippet en ekstra gang, sier Landsem.

Hun mener det er små ting som kan avsløre «Thom», hvis man er oppmerksom.

– Jeg synes brysthåret ser litt rart ut, og sånt kan ofte bli rart ved bruk av deepfakes. Det at det hakker og er dårlig kvalitet kan også være gjort med vilje, sier hun.

– Det kan skje alle

Landsem forteller at kjærlighetssvindel i så avansert grad kan ramme alle.

– Det skjer oftere enn man tror, og det blir forsøkt utført oftere enn man tror. Det er ikke bare såkalt «Olga-svindel», men også unge og oppegående mennesker som blir utsatt for det, sier hun og legger til:

HJULPET MANGE: Dataekspert Mia Landsem forteller at hun møter ofre for kjærlighetssvindel ukentlig. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er ikke sånn at man er dum eller gammel. Det kan skje alle.

Etterlyser opplæring

Ifølge henne er bevisstgjøring det beste forebyggende tiltaket.

– Når det gjelder å beskytte seg fra denne type svindel, er nettopp menneskelige feil og sosial manipulasjon en type angrep vi ikke har en teknisk løsning å forsvare oss med.

– Vi mennesker gjør feil uansett, men vi må være klar over det, sier hun.

Nå etterlyser Landsem bedre opplæring av befolkningen rundt denne typen bedragerier.

– Det finnes både politifolk og lærere som ikke vet om at dette finnes. Vi gjør absolutt ikke nok for å advare om det.