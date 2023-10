Politiet advarer mot digital trend – kan få konsekvenser

Se for deg at du, eller en du er glad i, havner i en alvorlig ulykke og er i en sårbar situasjon. Så får du vite at det har vært andre på ulykkesstedet som har tatt bilder og videoer av hendelsen – og at dette nå sirkulerer i sosiale medier.

Nå kommer politiet med klar oppfordring.

Urovekkende trend øker på sosiale medier

Tidligere i oktober gikk Møre og Romsdals politidistrikt ut med en pressemelding som omhandler nettopp bilde- og videodeling fra ulykkessteder.

OPPFORDRER: Møre og Romsdals politidistrikts pressemelding etter deling av livløs mann på sosiale medier. Foto: Politiet

Politistasjonssjef ved Herøy og Sande politistasjon, Janne Garnes Nilsen, sier til TV 2 at pressemeldingen ble sendt ut i forbindelse med et dødsfall på åpen gate i Herøy kommune.

– Politiet fikk etter hvert beskjed om at hendelsen var filmet og delt i sosiale medier, sier Nilsen.

ADVARER: Politistasjonssjef ved Herøy og Sande politistasjon, Janne Garnes Nilsen, advarer mot økende trend i sosiale medier. Foto: Politiet

Hun viser til pressemeldingen som en oppfordring til å slette disse videoene og bekrefter at deling av bilder og videoer fra ulykkessteder er et økende fenomen.

– Det er ikke bare politiet som har reagert, nødetatene generelt merker også at dette har økt på ulykkessteder, der man absolutt ikke skal ha det.

En annen som har merket en endring er frilansjournalist og fotograf Olav Svaland som jobber tett på ulykker og dokumenterer hendelsene til bruk i media.

– Jeg ser at det endrer seg. Mobilen kommer opp og det skal dokumenteres.



KVALM: Frilansjournalist og fotograf Olav Svaland blir kvalm av økende trend. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

Klar oppfordring til uønsket innhold

Han bekrefter at det i dag kan gå så langt at pårørende blir kjent med dødsfall via populære sosiale medier-plattformer som for eksempel TikTok, Instagram og Snapchat.



– Jeg blir kvalm av det og jeg synes at det er en dårlig trend, at det i større og større grad skal filmes på et ulykkessted, sier han.

Om du skal komme over et slikt klipp, kommer politistasjonssjef Nilsen med en klar oppfordring:

– Jeg tenker at du skal slette videoen og absolutt ikke dele den videre. Hvis den er delt allerede, ta kontakt med dem som har gjort det.

UØNSKET INNHOLD: Janne Garnes Nilsen oppfordrer til å rapportere uønsket innhold på sosiale medier. Foto: Annika Byrde / NTB

– De ulike sosiale mediene har også rapporteringsfunksjoner så du kan rapportere innholdet til appene det gjelder slik at det blir fjernet fra plattformen.

Deling av slike medier kan også få konsekvenser, ifølge politistasjonssjefen:

– Dette reguleres av straffeloven. Bildedeling av sårbare personer vurderer vi i hvert enkelt tilfelle og i teorien kan også dette være hensynsløs atferd ovenfor de pårørende, så dette er noe som kan straffes.

KAN VÆRE STRAFFBART: Politi Janne Garnes Nilsen bekrefter ovenfor TV 2 at deling av innhold fra ulykkessteder kan være straffbart. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Men i enkelte tilfeller kan nettopp bildene og videoene fra alvorlige hendelser være nyttige som bevis eller annet i en rettmessig sak.

– Hver og en må selv vurdere om du er til nytte for det som skjer. Hvis man kun styres av nysgjerrighet skal man trekke seg unna slik at de som gjør en innsats på stedet kan hjelpe dem som trenger det.

Fotografiets verdi

Svaland påpeker også medienes rolle i denne trenden da avisene ofte fisker etter tips i form av bilder og videoer fra ulykkesstedene.

Han oppfordrer mediehusene til å tenke gjennom fotografienes verdi.



– Hva skjer med folk når de får en sånn oppfordring? De sitter hjemme og vet at det er en ulykke på utsiden eller i nærheten og så skal de dra ut for å ta et bilde. Hva utsettes de egentlig for?

– Bildene blir ofte ikke brukt fordi man har profesjonelle på stedet eller av en annen grunn. Så, hva er verdien i et sånt bilde etterpå? Det er egentlig lik null, og hvis det ikke blir publisert i avisen så blir det lagt ut på sosiale medier og jeg unner ingen å se bestemor eller et familiemedlem død på Snapchat.

Han minner også om forskjellen på hans egen og en sivil sin dokumentering på et ulykkessted. Her pekes det på forberedelser som et klart skille.

– På veien til ulykkesstedet forbereder jeg meg mentalt og vi får en oversikt over hva som har skjedd. Når man kommer fram ser man gjerne blålys og noen ganger pågår det livreddende arbeid.

PROFESJONALITET: Frilansjournalist og fotograf Olav Svaland mener man aldri skal oppsøke et ulykkessted. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg skal være til stede og dokumentere på en objektiv måte og jeg skal ikke være for tett på, dette har med anonymisering og gjøre. Det er dette som er min jobb og den forberedelsesfasen er ganske viktig, også for meg selv, sier han.

Avsluttende understreker politistasjonssjef Nilsen trendens påvirkning også ovenfor de pårørende.

– Det er naturlig nok tøft for de pårørende som er i sjokk og i sorg etter det som har skjedd. Når deres nærmeste da er filmet i en sårbar situasjon, det er en ekstra belastning, helt klart.