Politiet advarer foreldre: – Kan skje under fredagstacoen

Politiet avdekket i september en konto på sosiale medier hvor det foregikk omfattende narkotikasalg til kunder i Oslo.

To 14 år gamle gutter som mistenkes å stå bak, ble anholdt.

– De solgte sterkere stoffer enn hasj. Vi valgte å starte etterforskning fordi vi fikk opplysninger om at de var så unge, sier politiadvokat Hanna Torvinen Kaplon til TV 2.

I lys av dette kommer hun med en tydelig beskjed til foreldre.

Stor kundemasse

Mobiler ble beslaglagt og ransaket i forbindelse med saken. Kontanter og flere typer narkotika ble også beslaglagt.

Politiet mener salget har pågått over noe tid, og vurderer om det skal gjøres videre tiltak for videre kartlegging av miljøet.

Bider viser hvordan kokain, MDMA og hasj ble markedsført på kontoen.

Virksomheten bar preg av profesjonalitet og stor kundemasse, ifølge politiet, som mener guttene i stor grad styrte virksomheten på egen hånd. Kaplon vil ikke gå inn på detaljer om kundenes alder.



«MENY»: Politiet sier virksomheten bar preg av profesjonalitet. Foto: Politiet

– Stor bekymring

Siden de to guttene er under den kriminelle lavalderen på 15 år, vil ikke saken ende med en straffereaksjon, men barnevernet er blitt varslet. De vil vurdere videre hvilke tiltak som gjøres.

– Min opplevelse er at antall anmeldelser mot barn under 15 år øker. Politiet har en veldig stor bekymring knyttet til dette, og vi prioriterer denne sakstypen høyt, sier politiadvokaten, som understreker at det ikke er ofte at de hører om 14-åringer som bedriver narkotikasalg.

DIGITALT: Politiadvokat Hanna Torvinen Kaplon sier kjøp og salg av narkotika i stor grad er flyttet over på mobilen. Foto: Politiet

Ønsker tips

Kaplon forteller at det har blitt svært vanlig med narkotikasalg på sosiale medier som for eksempel Snapchat. Å kjøpe narkotika kan kun være noen tastetrykk unna. Hun vil derfor råde foreldre til å følge med på barnas liv på sosiale medier og overføringer på barnas Vipps.

– Kjøp av narkotika kan skje på mobilen under fredagstacoen. Den tradisjonelle kjøpssituasjonen er flyttet over til sosiale medier med kontoer som denne.

Hun sier politiet patruljerer internett på samme måte som i det fysiske liv.

– Dersom folk er kjent med denne typen virksomhet på sosiale medier, ønsker politiet å få vite om det.



ADVARER: Politiet ber foreldre være oppmerksomme på hva ungdommene gjør på sosiale medier. Foto: Africa Studio / Adobe Stock og Michael Kooren / Reuters / NTB

Oppblomstring i Norge

– Annonseringen av illegale stoffer på sosiale medier har begynt å blomstre opp i Norge, forteller professor Jakob Demant ved Universitetet i København til TV 2.

Professoren har ledet flere kartlegginger av dopsalg på sosiale medier i Norden – senest i fjor.



Da konkluderte forskerne med at algoritmene på blant annet Snapchat aktivt bidrar til å stimulere narkotikahandelen.

– Norge har tidligere skilt seg ut ved at salg av narkotika på sosiale medier ikke har vært så vanlig. Nå begynner Norge å ligne mer på de andre landene i Norden, og i resten av verden for øvrig, sier professoren.

MER SPREDNING: Algoritmene på sosiale medier bidrar til økt narkotikasalg, ifølge danske forskere. Foto: Beate Oma Dahle

Han understreker at kartleggingen var mer omfattende i Danmark enn i Norge, og at det er vanskelig å si noe om hvor stort markedet er her til lands.

– I Danmark vet vi at det selges narkotika åpent på sosiale medier i alle store byer. Vi vet ikke om det samme gjelder Norge, men vi ser helt klart en vekst, sier Demant.

Lav risiko

Den danske studien, som er laget på bestilling fra Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk, baserte seg blant annet på intervjuer med doplangere.

– Fra tidligere så har det vært veldig tydelig at norske doplangere har vært redde for å eksponere seg på nett, sier Demant.

PROFESSOR: Jakob Demant har forsket på narkotikasalg via sosiale medier i Norden. Foto: Joachim Rode / University of Copenhagen

Han tror ikke nødvendigvis at selgerne er noe mindre redde, men at de trolig har et mer realistisk forhold til hvor stor risikoen er for å bli tatt.

En risiko som er forholdsvis lav, ifølge forskeren.

– Dersom de bruker Snapchat, som vi ser i for eksempel Danmark, er det i praksis liten sannsynlighet for å bli tatt av politiet, sier Demant.

– De er gode på å skifte søkeord og på en måte «gjemme seg i det åpne», samtidig som appene de bruker blir stadig mer krypterte, legger han til.