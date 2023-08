Politiet advarer etter spredning: – Unødig støy og frykt

Et innlegg med advarsler til foreldre i bergensområdet spres nå på sosiale medier.

Innlegget advarer om at en mann oppsøker barn i det populære spillet Fortnite, og tilbyr dem ulike former for betaling for at de skal hoppe på ham. Han skal også ha møtt noen barn i Bergen.

Mannen, kjent som «Hoppemannen», har vært omtalt en rekke ganger i norske medier de siste 13 årene.



Det meste tyder imidlertid på at innlegget som nå florerer i foreldregrupper på Facebook, har opphav fra 2020 og gjelder en nå henlagt politisak.

– Vi har ikke en ny sak på han, bekrefter Janne Ringset Heltne, seksjonsleder for vold og seksuelle overgrep i Vest politidistrikt.

Ukjent forfatter

TV 2 har vært i kontakt med to ulike mødre som har delt innlegget. Ingen av dem kan vise til originalforfatter, som ifølge teksten skal være en mor til barn i tredjeklasse på en skole i Bergen.

En av mødrene, som ikke vil kommentere saken overfor TV 2, hadde nesten 200 delinger på sitt innlegg, før hun slettet innlegget.

– Vil bare gjøre alle obs på at en mann, «Hoppemannen», som tar kontakt med barn via Fortnite. De han kommer i snakk med prøver han å få avtalt er møte med for at barnet skal hoppe på han. Dette betaler han for med v-bucks (spillvaluta), energidrikker og annet de måtte ha lyst på, står det blant annet i bekymringsmeldingen, som også oppfordrer folk til å dele innholdet.

INNLEGGET: Dette innlegget spres nå blant foreldre i Bergen. Et helt likelydende innlegg florerte også i 2020. Foto: Skjermdump / Facebook

Oppfordrer til kildekritikk

TV 2 har blant annet sett et helt likelydende innlegg. Det er fra sommeren 2020.

– Om det som deles nå er det samme som tidligere, så må vi anta at det faktisk er det, sier leder for Politiets nettpatrulje Vest, Rune Fimreite.

Han har blitt kontaktet av flere medier angående Facebook-postene, som spesielt sprer seg i foreldregrupper.

– Det er bra at foreldre engasjerer seg og deler med hverandre, sier Fimreite, men legger til:

– Det er også viktig å ta en fot i bakken og være kildekritisk, for ikke å skape unødig støy og bekymring.

En av mødrene TV 2 har vært i kontakt med delte innlegget i en skolegruppe for en barneskole i Bergen.

Hun kjenner heller ikke til originalforfatteren, men svarer følgende på hvorfor hun delte det:

– Grunnen for at jeg delte det var fordi det er mye snakk om spill, og det kommer frem at man ikke har helt kontroll på hva barna egentlig spiller, skriver hun i en melding til TV 2.

2020: Politiet bekrefter at de etterforsket saken i 2020, på samme tid som en likelydende bekymringsmelding ble spredt i sosiale medier. Foto: Faksimile, bt.no, 10. juni 2020.

Hoppet på magen

Flere medier, deriblant Bergens Tidende, omtalte bekymringsmeldingen i 2020. Den gang bekreftet politiet at de etterforsket saken.

– Det ble levert en anmeldelse på bakgrunn av at unge gutter hadde møtt mannen fysisk etter kontakt på Fortnite, sier seksjonsleder Heltne i politiet til TV 2.

Hun jobbet ikke selv med saken i 2020, men forteller at saken ble etterforsket og at en mann ble siktet for seksuell krenkende atferd.

Det ble gjort avhør av guttene og av den siktede, som fikk ilagt besøksforbud.

– Mannen erkjente at han hadde truffet barna, og at de hadde hoppet på magen hans, trampet på brystet hans og stått på ansiktet hans.

Henlagt i 2020

I desember samme år ble saken henlagt på bevisets stilling. Årsaken, tror Heltne, er at det ble ansett tvilsomt at mannens handling ble rammet av straffebestemmelsen om seksuell krenkende atferd, samt at politiet generelt sett ikke har ressurser til å kartlegge den nedre grense for straffeansvaret.

– Han forklarte at det ikke var seksuelt motivert. At det var for å teste seg selv, hvor mye han tålte.

I avhørene med barna kom det heller ikke fram opplysninger om at mannen hadde kommet med noen seksuelle tilnærmelser. Han hadde heller ikke bedt om lettkledde bilder.

– Jeg forstår at foreldre reagerer. Det er en form for uønsket, ubehagelig oppførsel, fortsetter Heltne, og legger til at det er positivt at foreldre er oppmerksomme på hvem barna møter på nett.

– Det å møte noen på nett, for så å møte dem fysisk, innebærer en stor risiko.

2020: Denne saken ble publisert av NRK Nordland i 2012. Foto: Faksimile, nrk.no, 3. oktober 2012

«Slår til igjen»

Mannen beskrives som en godt voksen mann, bosatt i Nord-Norge. Han skal ifølge politiet ha vært på reise da han oppsøkte de unge guttene i Bergen.

Da saken dukket opp i Bergen i 2020, var «Hoppemannen» allerede kjent flere steder i landet.

I 2012 skrev blant annet NRK at «Hoppemannen slår til igjen».

Da ble mannen ilagt et besøksforbud, etter å ha kontaktet en 14 år gammel gutt i Rana gjennom internett.

Dette var ikke det første forholdet mannen ble anmeldt for. Ifølge Dagbladet skal mannen ha lurt gutter til å hoppe på seg siden 2000, men ble først kjent for politiet i 2008.

Første gang TV 2 omtalte mannen var i 2009.

I 2010 skrev NRK at Hoppemannen ikke har havnet i fengsel fordi det ifølge politiet ikke er blitt utført noen kriminell handling.

2010: Mannen lot seg intervjue av Rana Blad i 2010. Foto: Faksimile, ranablad.no, 19. juli 2010.

Intervjuet i 2010

Den gangen uttalte han seg også selv til pressen.

– Når det gjelder spekulasjonene i media om at jeg gjør dette for å få noe seksuelt ut av det, så er det totalt skivebom. Jeg er en snill mann, og de som kjenner meg kan skrive under på dette. Jeg kunne ikke drømt om å ha noen seksuelle opplevelser med barn. Det blir bare helt feil, sa «Hoppemannen» til Rana Blad.



Mannen, som da var i 30-årene, fortalte at han de siste seks årene hadde betalt noen titalls tusen kroner til over 50 personer for at de skulle hoppe på han. Dette skal han ha gjort flere steder i landet.

I Østfold ble han på samme tid ilagt en bot på 15.000 kroner for uanstendig oppførsel i nærværet av barn under 16 år.

Han har holdt fast ved at han gjør dette for å teste og utvikle sin egen smerteterskel.