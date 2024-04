Politibetjent dømt til 120 dagers fengsel

Natt til 30. oktober 2022 havnet en politibetjent i et voldsomt basketak med Kevin Winness Simensen (27) og vennene hans.

Hendelsen ble fanget på en overvåkingsvideo, som viser at Simensen blir tildelt 16 knyttneveslag, batongslag mot hodet og pepperspray flere ganger.

Politibetjenten ble tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Etter å ha blitt frifunnet på alle punkter i tingretten i fjor sommer, valgte Spesialenheten å anke saken til Borgarting lagmannsrett.

Der blir han dømt til 120 dagers fengsel – dobbelt så mye som aktors påstand. Dommen ble avgitt under dissens.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal sette ord på det. Det føles bra så utrolig bra å endelig bli trodd, sier fornærmede Kevin Simensen til TV 2 like etter at dommen er kjent.

DAGEN DERPÅ: Kevin Winness Simensen (27) hadde synlige skader etter møtet med den tiltalte politimannen høsten 2022. Foto: Privat

Ba om 60 dager

Fra vitneboksen forklarte den tiltalte politimannen at han ikke hadde mulighet til å handle på noen annen måte enn det han gjorde.

Også politioverbetjent Arne Guddal vitnet i politibetjentens forsvar, og var klar på at betjenten måtte frifinnes. Etter vitnemålet sa Guddal til TV 2 at saken hadde fått ham til å miste respekt for Spesialenheten.

Spesialenheten ba om 60 dagers ubetinget fengsel for politibetjenten. Nå har altså politimannen blitt dømt til dobbelt så mye.

FORNÆRMET: Kristian Pablo Teigen (t.v.) og Kevin Winness Simensen sammen med sine advokater i Borgarting lagmannsrett. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Spesialenheten mener det ikke var nødvendig med så mye bruk av makt, sa aktor Marit Oliver Storeng i lagmannsretten.

Hun viste blant annet til at politibetjenten ikke tok seg til til å se hvordan Simensen reagerte på slagene, men fortsatte å slå. Spesialenheten mener politibetjenten slo den fornærmede 13 ganger på ti sekunder.

– Når han ligger i ro, så er jeg ferdig med å slå, forklarte betjenten selv.



Spesialenheten beskriver lagmannsrettens dom som grundig.

– Lagmannsretten har grundige premisser for sitt resultat, og Spesialenheten er tilfreds med at ankedomstolen i hovedsak har fulgt den bevisvurdering som tiltalen bygger på, skriver Terje Nybø, sjef i Spesialenheten i en e-post til TV 2.

Han har lite å si om at politimannen er dømt til dobbelt så streng straff som det Spesialenheten selv ba om:

– Straffutmåling i denne type saker er vanskelig fordi det er begrenset praksis på området, og jeg registrerer at domstolen har utmålt en strengere straff enn det som var vår påstand, skriver Nybø, som nå skal gjennomgå dommen grundig.

Vil anke til Høyesterett

– Min klient svært skuffet over dommen, klar for å kjempe videre for en frifinnelse i Høyesterett, sier advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma.



Sammen med medforsvarer John Christian Elden varsler Reisvang at de vil anke dommen til Høyesterett.

FRIFINNELSE: John Christian Elden og Heidi Reisvang forsvarer den voldstiltalte politimannen. De ba om full frifinnelse. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Advokatene oppgir at politimannen er svært skuffet og oppgitt over dommen fra Borgarting lagmannsrett, og frykter hva dette kan bety for tjenestepersoner i politiet sin mulighet for å forhindre skade på seg selv eller andre i tjenesten.

– Hvis denne dommen blir stående vil den sette en skummel presedens for fremtidige saker som involverer politiets bruk av makt som jeg mener samfunnet ikke er tjent med, sier Reisvang.

Tre mot to

Dommen ble avsagt under dissens tre mot to. Mindretallet er begge meddommere, men innstiller ikke på full frifinnelse og er begge enig i at de tiltalte skal domfelles for overtredelse av straffelovens § 272.

Flertallet som valgte å finne politimannen skyldig, mener den tiltalte ikke i realiteten aldri forsøkte å innlede dialog med den fornærmede Simensen.



– Etter flertallets syn var det, basert på tiltaltes oppfatning av de faktiske forhold, ikke noe ved situasjonen som tilsa at det var grunnlag for å legge Simensen i bakken uten forutgående forsøk på dialog, skriver flertallet i sin begrunnelse.

– Tiltalte gjorde ikke noe reelt forsøk på å bruke verbale midler, selv om han selv har forklart at han gikk inn i situasjonen med formål om å prate med Simensen. Det står uforklart hvorfor det «må antas» at verbal kommunikasjon ville være utilstrekkelig.

Hadde våpen i jakka

Et tema under rettssakene har vært at Simensen hadde ulovlige våpen i jakka. Samtidig har bevisførselen slått fast at tiltalte ikke var klar over dette da hendelsen fant sted. Om dette skriver retten:

– Etter flertallets syn, gikk tiltaltes fjorten harde knyttneveslag mot Simensens hode og nakke, bare sekunder etter nedleggelsen, klart ut over det som kan anses som lovlig bruk av makt etter politiloven § 6. Den etterfølgende kunnskapen om at Simensen hadde kniv og batong, endrer ikke vurderingen av slagene.



ULOVLIG: Kevin Simensen hadde disse ulovlige våpnene i jakka den aktuelle kvelden. Foto: Tom Rune Orset / TV2

– Det betydelige skadepotensialet som ble utløst ved tiltaltes gjentatte, harde slag mot hode og nakke, står uansett i et åpenbart misforhold til de legitime interessene som eventuelt skulle beskyttes med nødverge i den aktuelle situasjonen. Det var ingen konkret fare for politifolkenes eller andres liv og helse. Som nevnt, hadde tiltalte ikke kunnskap om at Simensen var bevæpnet, heter det i dommen.

Bytur gikk galt



30. oktober 2022 var Kevin Simensen (27) og kameratene på byen i Kongsberg og feiret en bursdag.



I løpet av kvelden havnet Simensen i en diskusjon med en vekter, som nektet han inngang på et utested.

Vekteren mener at Simensen truet ham på livet, noe han fortalte til en politipatrulje i Kongsberg sentrum denne natten.

Da politiet skulle finne ut av hva som hadde skjedd, eskalerte situasjonen drastisk.

Tre sekunder etter at den tiltalte politimannen tok kontakt med Simensen, ble sistnevnte lagt i bakken og tildelt en rekke slag med både batong og knyttneve. Han ble også peppersprayet flere ganger.



Videoen viser at politimannen slår Simensen minst 16 ganger, blant annet mot hodet, før han tar frem en batong og fortsetter å slå.

Da saken gikk for Buskerud tingrett i fjor sommer, ble politibetjenten frikjent på alle punkter. Tingretten mente maktbruken var lovlig, og politimannen ble frikjent for grov kroppskrenkelse under dissens.