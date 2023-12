Politi var på jobb og høyrde smell

På føremiddagen torsdag 7. desember oppdaga politiet i Bergen fleire kulehol i fasaden på politistasjonen i Åsane.

Bygget vart evakuert og sperra av. Intensiv etterforsking har gått føre seg sidan då, men måndag føremiddag står politiet framleis utan mistenkte i saka.

– Vi ser at dette blir eit langvarig og stort puslespel å leggje. Årsaka er at dette er eit område der mange ferdast, men så langt er det ingen som har meldt seg og sagt at dei har sett sjølve hendinga. Det er heller ikkje overvakingskamera som har fanga opp sjølve skytinga, seier politiadvokat Jørgen Henriksen til TV 2.

PROSJEKTIL: Krimteknikarar i arbeid utanfor stasjonen. Inne i bygget er det sikra fleire prosjektil. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Naboar høyrde smell

Basert på vitneobservasjonar, meiner politiet at skytinga mot politistasjonen har skjedd i tidsrommet onsdag kveld 19.00 til 00.30 natt til torsdag.

Naboar TV 2 har snakka med seier dei høyrde smell på fleire ulike tidspunkt. Ein av naboane trudde det var snakk om fyrverkeri.



Ein av teoriane til politiet er at skota kan ha blitt fyrt av frå ein bil som har passert.

Bergenspolitiet har fått hjelp av våpenteknisk ekspertise frå Kripos. Det er sikra fleire prosjektil inne frå politistasjonen. Men politiadvokaten vil ikkje fortelje kva våpen dei trur er brukt til å skyte mot stasjonen.

– Det er eit type prosjektil som kan nyttast i fleire våpen. Av omsyn til etterforskinga vil vi ikkje seie meir enn det, i tilfelle vitne enno ikkje har meldt seg, seier Henriksen.

EKSPEDISJON: To skot i kvart vindauge ved sidan av inngangspartiet på stasjonen. Bak desse vindauga ligg ekspedisjonen i publikumsområdet til politistasjonen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Polititilsette var på jobb

Politiadvokaten har tidlegare sagt til BT at det sannsynlegvis var folk på jobb på politistasjonen då skytinga skjedde.

– Utifrå det tidsrommet vi har jobba oss fram til, så står fram det for oss at det var folk i bygget.

Ein av dei tilsette har ifølge Henriksen fortald at vedkommande høyrde smell. Men tenkte ikkje over at det kunne vera skot.

– Vi skal vera ekstra glade for at nokon ikkje blei treft av skota, seier Henriksen.

Han vil ikkje kommentere kor i bygget dei tilsette som var på jobb oppheldt seg.

SKOT I VEGGEN: Krimteknikarar har registrert og målt opp eit hol i veggen inne på sjølve politistasjonen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Gått i veggen

Kulehola på politistasjonen har komne både på inngangsdøra og i vindauga på begge sider av inngangspartiet.

TV 2 har vore på staden etter at politisperringane vart fjerna. Bileta viser at det er kommen skader på ein vegg inne på sjølve stasjonen.

– Det berre å konstatere at det er alvorleg å skyte mot ein bygning på denne måten, uansett om det er ein politistasjon eller ei, kommenterer Henriksen.

Politiet er framleis interessert i tips i saka. Dei har også bedt bilistar med dashbordkamera melde seg.

Dei er interesserte i alle videoar som kan ha blitt tekne i tidsrommet onsdag kveld 19.00 til 00.30 natt til torsdag 7. desember.