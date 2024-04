Politi brukt til å hente barn i tiårsalderen

Ut fra det som er gjengitt i artikkelen, sier regiondirektør i Bufetat region øst, Ingrid Pelin Berg, følgende:

Vi kjenner ikke igjen den kraftige kritikken av ansatte i barneverninstitusjoner. Det kreves politiattest for alle som skal arbeide i institusjon, direkte med barna og også administrativt personell som har arbeidsplass på institusjoner. Denne politiattesten omfatter seksualforbrytelser mot barn og voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- ranskriminalitet, hvorav anmerkninger knyttet til narkotikaforbrytelser samt grov- volds og ranskriminalitet er tidsbegrenset, slik at disse en viss tid etter det straffbare forholdet ikke lenger vil tas med på attesten.

Det kan hende at politiet ser mer i sine registre, enn det vi har adgang til å kontrollere. Det er i så fall en systemkritikk som politiet bør rette til overordnete myndigheter, dersom politiet mener at politiattestene barnevernet har adgang til å hente ut, skal endres.

At det foreligger politiattester uten vandel for de ansatte, sjekkes både når barneverninstitusjoner godkjennes, når godkjenning kontrolleres, i institusjonstilsyn fra Statsforvalterne og i institusjonseiernes internkontroll. Vi forventer at politiet melder fra til institusjonens leder, oss i Bufetat, eier av private institusjoner eller til tilsynsmyndighetene dersom det er bekymring for en ansatts egnethet, slik at den konkrete bekymringen kan følges opp.

Vi er enige i at det er viktig at politi og barneverninstitusjoner har felles kunnskap om når og hvordan politiet skal brukes inn i institusjonenes arbeid. Derfor har vi også et pågående samarbeid med politidistriktene om å øke denne forståelsen. Vi følger i dette arbeidet den retningslinjen for samarbeid mellom politi og barnevern, som de to fagdirektoratene har laget sammen. Når dette er sagt, så legger vi selvsagt til grunn at politiet yter de samme tjenestene overfor barn i barnevernet, som for barn generelt, f.eks. når det gjelder å bistå omsorgspersoner med å lete etter barn som kan ha satt seg i en situasjon hvor de risikerer å skade seg selv eller andre.

Barneverninstitusjoner arbeider i spennet mellom barns rett til frihet, og behovet for å kontrollere barn ut fra institusjonenes omsorgsansvar. Det er også i dette spennet som det kan oppstå misforståelser mellom politi og barnevern, om hva som er institusjonenes rammer, muligheter og begrensninger. Vi erfarer blant annet at det oppstår situasjoner hvor andre myndigheter ønsker at institusjoner skal sette inn strengere tiltak enn det barnevernet har adgang til etter regelverket som følger av barnevernloven. Det kan også oppstå situasjoner som er motsatt, f.eks. i tilfeller ungdom har så sterke handlingsuttrykk at institusjonsansatte må be om bistand for å ramme inn en situasjon. Et fortsatt arbeid for å øke kunnskap og forståelse mellom barnevern og politi er derfor både viktig og nødvendig.