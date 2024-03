Plutselig fikk han panikk: – Glemte alt annet

En høstdag i fjor har Magnus Granholt (31) akkurat kjøpt seg en kebab i Oslo sentrum.

Han ser på menneskene rundt seg. De går i gjenger. Smiler til hverandre. Ler og har det gøy sammen.

Plutselig kjenner han en bølge av panikk.

– Jeg fikk nesten et angstanfall av å være alene i byen. Jeg så på andre og tenkte: dette vil jo jeg også ha, forteller Magnus.

– Jeg har jo noen gode venner jeg er veldig takknemlig for, men i dette øyeblikket glemte jeg det helt, sier han.

SAMMENLIKNER SEG: For Magnus gjør det av og til vondt å se at andre har det fint sammen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Mange menn er ensomme

31-åringen beskriver en følelse mange i samfunnet kjenner på. Det å være ensom.

Som TV 2 tidligere har omtalt er ensomhet ett av temaene hjelpetelefoner i landet får flest henvendelser om. Det er flere kvinner enn menn som tar kontakt, men ekspertene mistenker at grunnen er underrapportering fra menn.

Nå ønsker Magnus mer åpenhet rundt temaet.

VIL BRYTE TABU: Magnus synes det er dumt at menn sliter med å snakke om ensomhet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Vi trenger å gjøre det mindre tabu. Jeg tror det hjelper å vise andre at man ikke er alene, sier han.

– Forjævlig

Magnus har ofte kjent seg alene i livet.

Men situasjonen ble spesielt ille da han flyttet til Oslo for å jobbe i 2020. Han hadde gledet seg til en ny hverdag etter fullført studieløp, men plutselig kom pandemien.



ISOLERT: Da pandemien sto på som verst var Magnus alene i en ny by. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det var forjævlig. Det stakk å kjenne på at jeg ikke hadde noe nettverk, forteller Magnus.



I dag har han kjæreste, kollegaer og flere gode kompiser etter å ha tatt grep om situasjonen.

– Jeg vil vise andre at det finnes lys i enden av tunnelen, og at det ikke er for sent å få nye venner, sier Magnus.

– Tørr å være sårbar

Blant annet postet Magnus et innlegg i Facebook-gruppen «Hey man!» for å søke nye bekjentskaper.

Å vise sårbarhet på den måten satt langt inne, noe han tror gjelder for resten av medlemmene i gruppen. Responsen var ganske laber.

– Det var vondt å ikke få svar. Men jeg tror det handler om at mange kvier seg for å møte fremmede, sier Magnus.

Likevel mistet han ikke motet.

OPTIMIST: – Det er aldri for sent å oppsøke nye venner, mener Magnus. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Det som viste seg å fungere var å teste nye aktiviteter med andre. En dag spurte en kompis om han ville være med på klatring.

– Det var litt skummelt først, fordi jeg ikke kjente de andre. Men jeg «gøtset» på, og så ble det jo veldig bra!

Nå klatrer han to ganger i uka, og har stor tro på det å samles om interesser er veien å gå om man vil oppsøke nye venner.

– Det handler om å tørre å være sårbar og oppsøke nye miljøer. Man vil alltid være usikker på om man kommer til å bli likt, men den sjansen må man bare ta, sier Magnus.

Mangler emosjonelt språk

På kriselinjen til Kirkens SOS er 65 prosent av de som kontakter dem kvinner.

Da TV 2 skrev om saken i forrige uke, sa generalsekretær Lasse Heimdal at menn har minst like stort behov for å snakke om ensomhet, og faktisk gjør det når de får snakke anonymt.

– Menn har et dårligere utviklet emosjonelt språk. Mange menn vi prater med tar opp ting som underliggende handler om ensomhet, men det blir ikke satt ord på, sier Heimdal.

TABU: – Det er noe med ordet ensomhet som er vanskelig for menn, sier Generalsekretæren i Kirkens SOS. Foto: Per Haugen / TV 2

Flere må ta ansvar

Magnus Granholt er bekymret over ensomhetsproblematikken.

– Jeg tror det kan være skikkelig farlig om folk blir sittende alene med egne tanker over lang tid, sier han.



Han mener flere har ansvar for å få løse problemet. Blant annet bør folk bli flinkere til å invitere andre inn i varmen.



– Det koster mye mer for den som inviterer seg selv inn, enn det gjør for en gruppe å inkludere én til, sier han.

SI HEI: Om alle hadde vært flinkere til å se hverandre hadde ting vært lettere, mener Magnus. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Samtidig tror han den som selv kjenner på ensomhet kan gjøre mye på egenhånd.

– Jeg bruker mindre tid på sosiale medier, fordi da slipper jeg å se falske representasjoner av folks liv.

– Og så prøver jeg å være mye ute i naturen og gjøre ting som gir meg mestringsfølelse, sier Magnus.



Men aller viktigst er det å tørre å by på seg selv, ifølge Magnus. Han oppfordrer andre ensomme til å prioritere å være sosial, og å bli med på ting selv om man synes det er skummelt.

– Kommer til å føle meg ensom igjen



Til sist trekker Magnus fram det å skaffe seg en hund som noe som funket for han.

– Hunden er alltid en god icebreaker når man vil komme i prat med folk. Det var gjennom hunden at jeg traff dama, på luftetur i en hundepark, sier Magnus.

AKSEPT: Magnus har lært seg at ensomhet er en del av livet, og tror følelsen er ganske universell. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Selv om situasjonen er mye bedre enn under pandemien, kan Magnus fortsatt kjenne på panikken og redselen for å være alene, som da han skulle kjøpe kebab i fjor høst.

– Uansett hvor mange venner jeg har, så vet jeg at jeg kommer til å føle meg ensom igjen. Men jeg har lært meg at det heldigvis ikke varer så lenge, avslutter Magnus.