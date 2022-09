Plutselig dukket denne opp i rundkjøringa

Nylig fikk forbipasserende seg et overraskende syn i en rundkjøring i Odda i Hardanger.

Midt i rundkjøringa hadde en plante man ikke vanligvis ser i Hardanger-floraen, vokst frem. Politiet fikk flere henvendelser om planten, og rykket ut.

– Vi var ute og plukket den med oss, og konstaterte at det sannsynligvis var en hasjplante, sier politistasjonssjef Øystein Torsnes til TV 2.

Saken ble først omtalt i Hardanger Folkeblad.

– Spøkefugl

PLANTBAR JORD: Jorden i rundkjøringen var klar for planting. Det benyttet noen seg av. Foto: Politiet

Torsnes forteller at politiet rutinemessig tørket planten og sendte den til Kripos for destruksjon.

Hovedteorien for hvordan planten havnet i rundkjøringa er at noen har sett muligheten for et morsomt spik.

– Det er nok en spøkefugl som har vært ute og gjort dette, og vi har ikke lagt mye arbeid ned i saken. Vi hadde litt moro av det vi også, sier Torsnes.

Han forteller at rundkjøringen var gjort klar for planting, og dermed var dekket i fin og fruktbar jord.

– Så den planten ble veldig synlig, sier han.

Etterforsker ikke

Selv om påfunnet ikke nødvendigvis er straffbart, er det ulovlig å være i besittelse av slike planter.

Politiet vurderer likevel ikke at det er behov for videre etterforskning, da de ikke har grunn til å tro at det ligger større narkotikavirksomhet bak.

– Vi ser på det som noen som prøver å være litt morsomme, sier Torsnes.

Torsnes sier han ikke har opplevd et slikt påfunn tidligere.

– Jevnlig blir det tatt beslag i hasjplanter, men som regel innendørs i en eller annen leilighet, sier han.