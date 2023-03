Plutselig begynte Christine å klø seg til blods: – Tortur

Da Christine Samuelsen (35) gikk gravid, begynte hun plutselig å klø over hele kroppen. Hudlege sier at særlig én gruppe er utsatt.

– Jeg fikk reptilhud og svulmet opp. Det klødde noe helt sinnssykt, sier Christine Samuelsen fra Nes i Akerhus.

Da 35-åringen gikk gravid med tvillinger, klødde hun titt og ofte på kroppen.

Noen få dager før fødsel, eskalerte det kraftig.

– Jeg holdt på å klø meg i hjel. Jeg klødde meg til blods. Det var tortur, sier Samuelsen.

Ifølge 35-åringen visste ikke legene på sykehuset hva som feilet henne.

– Sykehuset mente det var fuglelopper, men det var det jo ikke, sier Samuelsen.

UTSLETT: Christine Samuelsen fikk blant annet blemmer som følge av hudsykdommen som oppsto rett før fødsel. Foto: Privat

Store forskjeller

Det var Romerikes Blad som først omtalte Samuelsens historie.

I anledning kvinnedagen delte hun også sine opplevelser på sin Instagram.

Det er tre år siden utslettene oppsto da hun gikk gravid. Samuelsen sier at hun lenge hadde tenkt å dele historien og mener det fortsatt er aktuelt og viktig å opplyse om plager som kvinner kan bli rammet av.

Etter nærmere undersøkelser fant hun ut at hun mest sannsynlig hadde polymorf svangerskapsdermatose.

Det er én av flere typer hudsykdommer kvinner kan få i løpet av svangerskapet.

Det er stor forskjell på hvor plaget man blir av hudsykdommen, sier Dr. Dropins hudlege Reza Sohrabi, som er spesialist på hudsykdommer.

Hudsykdommen Samuelsen fikk, er den vanligste hudsykdommen som kan oppstå under graviditet. Den fører til et meget kløende utslett.

Sohrabi sier at for noen, slik det ble for Samuelsen, kan man bli virkelig plaget.

REPTIL? Christine Samuelsen synes huden lignet en øgle da hun fikk utslett kort tid før fødsel. Foto: Privat

Sprer seg utover kroppen

Hudsykdommen oppstår oftest i siste trimester. Det er særlig én gruppe som kan bli rammet, og det er kvinner som går gravid med tvillinger eller trillinger.

HUDLEGE: Reza Sohrabi, som er hudlege ved Dr. Dropin Foto: Privat

Sohrabi sier at sjansene for å få hudsykdommen øker om man har flere fostre i magen.

Ifølge Store norske leksikon får rundt 1 av 200 gravide plagene. Plagene forsvinner oftest etter fødselen.

– Utslettet starter gjerne på magen og kan spre seg videre til overkroppen og bein. Hos høygravide som fra før kanskje sliter med å sove, vil en slik kløe ikke hjelpe situasjonen på noen som helst måte. Men det er heldigvis verken farlig for mor og foster, og det er god hjelp å få, sier Sohrabi.

Behandling mot plagene er kortisonsalve eller lysbehandling.

– Man antar at plagene oppstår som følge av strekk av huden, som kan utløse en immunrespons, sier Sohrabi.

– Aldri igjen

IKKE IGJEN: Christine Samuelsen sier hun ikke vil gå gravid igjen som følge av hudsykdommen hun fikk. Foto: Privat

Etter fødsel fortsatte Samuelsen å klø, men ventet en stund med å finne ut hva det var, fordi hun håpet det skulle gå over.

Om lag to måneder etter fødselen, fikk hun kortisontabletter og senere kotisonsalve mot utslettet. Samuelsen sier at det førte til at utslettet trakk seg tilbake ganske raskt.

Tre år etter sliter hun fortsatt med litt kløe på magen og arrene fra blemmene er der fortsatt. Men utslettet er borte.

– Det går bra nå, men det var så ille at jeg aldri skal gå gravid igjen, sier tobarnsmoren.