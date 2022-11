Plukket opp to kvinner den natten Birgitte ble drept

TILTALT: Johny Vassbakk er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. I retten gjentar han forklaringen sin: Han mener at han ikke har truffet Tengs før. Foto: Privat

Siden Vassbakk ble pågrepet av politiet i fjor, har han vært i flere politiavhør. Der har han blitt stilt en rekke spørsmål om hva han husker fra natt til 6. mai i 1995.

Han har ikke klart å gi en detaljert redegjørelse av hva han foretok seg denne natten, noe som betyr at han ikke har alibi.

Vassbakk er uansett klar på at han ikke kjente Birgitte Tengs, og han kan ikke huske å ha truffet henne.

Forteller om mulig konflikt

52-åringen har gjennom sine advokater formidlet han synes det er «et mareritt» å bli tiltalt i saken.

FORKLARER SEG: Johny Vassbakk er på plass i rettssalen i Haugesund for å avgi sin forklaring. Foto: Ane Hem / NTB

I 1995 jobbet Vassbakk som forskalingssnekker. På fritiden dro han ofte til Haugesund for å bowle, gå på kino og spise hamburger. Tidvis var han også sjåfør for noen lokale jenter, forteller han i retten.

Vassbakk sier at han har lest at noen av disse jentene på et tidspunkt var i konflikt med Birgitte Tengs, og at det skal ha vært en fysisk konfrontasjon.

Plukket opp to kvinner

Tiltalte ble avhørt i Birgitte Tengs-saken første gang i desember 1995, syv måneder etter drapet.

– Jeg husker at jeg kjørte til Haugesund den kvelden og at jeg plukket opp to haikere. Jeg vet ikke hvem de var, men det var to pent kledde kvinner i 30-årene.

Hva han gjorde videre denne kvelden, husker ikke Vassbakk. Ei heller når han kom hjem, men det pleide å være mellom to og halv tre på natten, forteller han.

Vassbakk sier at han er «rimelig sikker» på at han ikke var innom Kopervik, der Birgitte var, den aktuelle kvelden.

– Jeg hadde ingen grunn til å kjøre innom Kopervik den kvelden.

– Kan ha vært haiker

Når dommeren spør om hva han tenker om YDNA-funnet, som påtalemyndigheten mener stammer fra ham, sier han:

– Jeg vet bare, så vidt jeg vet, at jeg aldri har truffet Birgitte, men om vi har vært på samme butikk eller om vi på noen måte har hatt kontakt, vet jeg ikke. Jeg kan også ha plukket henne opp som haiker, sier tiltalte.

Dette er i tråd med hva hans forsvarere mener må være bakgrunnen for DNA-treffet: At de det har smittet indirekte, eller ved at det er blitt kontaminert av politiet.

Når dommeren spør, svarer Vassbakk at han var i politiavhør i mars 1995, en drøy måned før drapet. Mannen som avhørte ham, jobbet også med Tengs-drapet.

– Har du noen andre tanker om DNA-funnet?

– Ikke som jeg kommer på, svarer han.

– Jeg beklager

Vassbakk er åpen om at han har gjort mye dumt og ting han «ikke er stolt av». Det er kjent at han tidligere er dømt for overfall mot kvinner, blotting og for tyveri av dameklær.

– Det er noe jeg skjemmes av. Det skulle jeg gjerne ha ugjort. Det har fulgt meg hele livet, og jeg har blitt uglesett og utstøtt. Jeg beklager all påkjenning dette har vært for de fornærmede. Det er veldig beklagelig, sier Vassbakk.

52-åringen forteller at han selv kjente på utrygghet i 2019 da politiet brøt seg inn i huset hans for å gjøre hemmelige ransakinger. Han skjønte at noen hadde vært på ferde etter å ha sett nærmere på låsen sin.

Vassbakk sier i retten at han trodde det var forfatter Bjørn Olav Jahr som hadde tatt seg inn hos ham, men det var altså politiet som hadde forsøkt å operere i skjul.

Tiltalte la også merke til at bilder fra viltkameraet hans var blitt slettet av de som hadde vært i huset.

Vassbakk kontaktet Kripos for å varsle om hendelsene, uten at de foretok seg noe.

Onsdag og torsdag er satt av til Vassbakks forklaring. Han skal blant annet fortelle hva han husker fra de forskjellige sakene der han tidligere er dømt.