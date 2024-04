Planlegger du ferie? Da bør du lese dette

Ferieloven sikrer nordmenn rett og plikt til ferie hvert år.

Alle har krav på minst 25 dager, men for mange kan ferien også vare fem uker eller mer.

Men for å få maks ut av ferien din, hvor lenge bør du egentlig være borte?

Gir det størst helsefordeler å ta mange kortere ferier? Eller bør du tømme feriebanken helt for å sikre deg et lengst mulig avbrekk?

Det har forskningen forsøkt å finne et svar på.

AVSLAPPING: Noen drømmer om å legge ferien til en strand med en god bok. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Flust av fordeler

Å være i arbeid er et tidssluk. Faktisk utgjør en standard arbeidsdag rundt halvparten av en voksen persons våkne tid.

Det er ikke medregnet minuttene eller timene vi bruker på å forberede oss til jobb, som ved å lage matpakke, stelle oss og pendle til og fra.

Med dette som bakgrunn ønsket australske forskere å undersøke hvordan oppførselen til litt over 300 voksne endret seg under en ferie.

Studien fra 2023 fulgte deltakerne over 13 måneder. De tok gjennomsnittlig to eller tre ferier i løpet av denne perioden, som varte i snitt tolv dager.

– I studien fant vi at bevegelsesmønstrene endret seg til det bedre når personer var på ferie, med økt fysisk aktivitet og redusert stillesittende atferd observert over hele linja, sier Ty Ferguson i en pressemelding.

NORGESFERIE: Mens noen velger utenlandsferie, legger andre ferien til Norge. Her fra Lofoten. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Folk sov også i gjennomsnitt 21 minutter mer hver dag, som er kjent for å bedre både humøret, energien og produktiviteten. I tillegg reduserer søvn risikoen for sykdommer som diabetes og depresjon.

Funnene er ikke så overraskende, men de er uansett en viktig påminnelse. I tillegg sa studien også noe om hvor lenge en ferie bør vare.

– Interessant nok økte endringene i bevegelsesmønstret vårt i takt med lengden på ferien – så jo lengre ferie, jo bedre helsefordeler, mener Ferguson.

FERIE: At det er bra å ta en ferie, er heldigvis lite kontroversielt. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Så jo lengre, jo bedre?

Tja, skal vi tro en liten, eldre amerikansk studie fra 2012.

Der ba forskerne 54 arbeidstakere oppgi hvordan de hadde det før, under og etter en ferie som varte minst to uker.

Formålet med studien var å undersøke de psykologiske prosessene som er forbundet med å ha et så langt avbrekk fra jobb.

Studien viser tydelig at den generelle helsen og opplevelsen av velvære økte raskt ved starten av en ferie.

På den åttende dagen toppet imidlertid godfølelsen seg.

NATUR: Noen søker rekreasjon i naturen. Her fra Gjersenga i Nordre Follo kommune. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Men det betyr ikke at dette må være den optimale lengden på en ferie, sier forsker og forfatter Jessica de Bloom til The Washington Post.

I stedet kan funnet tyde på at det tar litt tid å slappe av etter en stressende arbeidsperiode og akklimatisere seg til ferie.

– Å gå fra jobb til ferie er en kontrastopplevelse. Det kan ta tid å komme i feriemodus og begynne å slappe helt av, sier Are Holen.

FORSKER: Are Holen ved NTNU har forsket på stress – noe man gjerne vil slippe å ta med seg på ferie. Foto: Torbjørn Hobbel

Han er stressforsker og professor emeritus ved NTNU, og mener dessuten at han har funnet den ultimate oppskriften på hvordan man bør utnytte feriedagene.

– Veldig god ferieøkonomi

Å ha tre uker sammenhengende ferie har noen helt klare fordeler, ifølge Holen.

– For at stresshormonene i kroppen skal komme ned på et lavere nivå, trenger du i snitt tre uker. Da rekker kroppen og nervesystemet å hente seg inn og du får koblet skikkelig av.

OSLO-SOMMER: Ungdommer slapper av i sola, langs kysten i Oslo. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Nøkkelen til best utnyttelse av ukene du har spart opp, mener han derfor kan ligge i en kombinasjon.

– Tar du tre ukers sammenhengende ferie i tillegg til å ta noen enkeltuker i løpet av et år, så er det veldig god ferieøkonomi.

Best av begge

Ut fra et lykkeperspektiv, er det vanskelig å anslå den optimale lengden på en ferie. Det mener i hvert fall lykkeforsker Ragnhild Bang Nes.

Samtidig argumenterer Nes for at ferien hverken bør være for kort eller for lang.

– Kortere avbrekk gir ofte ikke reell mental avstand til jobb og annet stress, sier hun.



LYKKEFORSKER: Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet (FHI) mener at mer langvarig ro for å restituere seg kan være viktig for helsen totalt sett. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det kan være vanskelig å koble helt av og å få tid nok med venner og familie.

Under en lengre ferie risikerer man i stedet å falle inn i en rutine.

– Generelt har vi mennesker en tendens til å venne oss til omstendighetene våre, så det er ofte lettere å høste glede når noe er ferskt og nytt, sier lykkeforskeren.

HELLAS: Turister i Khaniá, som er en by på den greske øya Kreta i Middelhavet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kanskje ligger fasiten et sted midt mellom mange korte turer og å tømme feriebanken helt på én episk tur.

– Men består ferien i lange sløve dager og sene netter med mye vin, kan helse og gledesgevinsten bli moderat eller negativ, sier hun.



Lykkeforskerens fem råd til ferieglede: Knytt bånd og relasjoner

Vær aktiv

Vær tilstede

Lær noe nytt

Gi og del Dette er egentlig fem råd til hverdagsglede, men ifølge Ragnhild Bang Nes er de like effektfulle på ferie.

Kortvarig «ferieeffekt»

Å ta et avbrekk fra jobb kan altså gi en rekke fysiske og psykiske fordeler. Håpet er kanskje også at vi kan leve på godfølelsen selv etter ferien er ferdig.

Dessverre er studien fra 2012 ganske nedslående på dét feltet.

– Første dag tilbake på jobb er allerede effekten av velvære helt borte.

Forskere ved OsloMet er ikke fullt så negative, selv om også de finner empiri på at «ferieeffekten» er kortvarig.



FERIEGLEDE: Noen trives best med å tilbringe ferien på vannet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Studier viser at fra en til fire uker etter ferieslutt, så er effekten borte, sier professor Christina Nerstad i en pressemelding.

Faktorer som feriebudsjett, reisepreferanser og evne til å komme i feriemodus vil selvsagt også påvirke hva som er den ideelle ferien for deg.

I tillegg kan det være verdt å nevne at arbeidsgiver kan være en feriebrems og bestemme rammene for når du kan ta fri.

Helt uten rettigheter er du imidlertid ikke. For å få full oversikt, ta en titt på Arbeidstilsynet.no.