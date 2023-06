Planlegger charterfly fra Russland til Svalbard

Det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol har store ambisjoner på Svalbard.

De vil legge ti milliarder rubler på bordet – drøyt 1,25 milliarder kroner, for å ruste opp de russiske områdene Barentsburg og Pyramiden.

Det fremkommer i et intervju som direktøren, Ildar Neverov, nylig gjorde med Ria Novosti.

Det medfører blant annet utbygging av infrastruktur som hoteller, restauranter, museer og nytt forskningssenter, i tillegg til direktefly mellom Svalbard og det russiske fastlandet.



FORLATT: Lenin-statuen skuer utover den russiske gruvebyen Pyarmiden. Den ble i praksis forlatt på 1990-tallet. De siste årene har bosetningen fått status som turistattraksjon og blitt mer vedlikeholdt. Foto: OLIVIER MORIN / AFP / NTB

Planen er å ta imot rundt 5000 turister årlig og ha 600 ansatte arbeidere.



– Jeg håper vi vil ha et charterfly tilgjengelig i august-september. Arbeidet er allerede i gang, sier Neverov til Ria.

– Strategisk spill

Svalbard har med sin beliggenhet fått stadig høyere sikkerhetspolitisk betydning.

Med økende interesse for nordområdene er Svalbard blitt en del av et stormaktsspill der blant andre USA og Nato, Russland og til dels Kina er involvert, påpeker Andreas Østhagen.

Han er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og arbeider med nordområde- og sikkerhetspolitikk.

– Satsingen på turisme på Svalbard handler om russisk tilstedeværelse, og å kunne opprettholde den uten at det koster for mye penger, sier Østhagen.

KULL: Den russiske kulldriften på Svalbard er ikke spesielt lønnsom, og russisk tilstedeværelse på territoriet har vært avhengig av subsidier fra Moskva. Foto: TRAVEL-SVALBARD/ REUTERS/Balazs Koranyi

Svalbardtraktaten * Internasjonal avtale, inngått 9. februar 1920 og trådte i kraft 14. august 1925. * Slår fast Norges «fulle og uinnskrenkede høihetsrett» over Svalbard, inklusive Bjørnøya, og at norske lover og regler gjelder for området. * Borgere og selskaper fra alle traktatland har lik rett til adgang og opphold. De skal kunne drive fiske, fangst og all slags næringsvirksomhet på like vilkår. * All virksomhet er underlagt lovgivningen som norske myndigheter vedtar, men ingen kan behandles forskjellig på bakgrunn av nasjonalitet. * Skatter, gebyrer og avgifter som kreves inn skal ikke overstige det som kreves for å dekke utgiftene ved administrasjon av Svalbard. * Svalbard er norsk territorium, Atlanterhavspakten gjelder derfor på øygruppen. * I fredstid er det ikke faste, militære baser her. Under annen verdenskrig var det i en periode en norsk garnison på Svalbard. * Traktaten er i dag ratifisert av 43 land: Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Belgia, Bulgaria, Canada, Chile, Danmark, Den dominikanske republikk, Egypt, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, India, Island, Italia, Japan, Kina, Litauen, Monaco, Nederland, New Zealand, Nord-Korea, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA, Venezuela og Østerrike. (Kilde: Sysselmannen, Forsvarsdepartementet) (©NTB)

I tillegg til turisme, vil Russland etablere en internasjonal forskningsstasjon på Svalbard der de såkalte BRICS-landene – Brasil, India, Kina og Sør-Afrika, inviteres.

– Selv om turistnæringen er atskilt fra forskningsaktiviteten, må vi se på hele ønsket om tilstedeværelse som en del av et større strategisk spill, sier Østhagen.

Sovjetisk tidsmaskin

Barentsburg og Pyramiden er gruvebyer bygget opp som etter sovjetisk mønster. I senere år har byene blitt forlatt og forfalt.

De fleste av de 300–400 beboerne er i Barentsburg, mens Pyramiden er for spøkelsesby å regne.

Det er det statlige kullgruveselskapet Trust Arktikugol som eier og driver bosetningene. Russerne har et uttalt håp om å gjøre byene til turistmagneter for den som vil ta en «tidsmaskin» tilbake til sovjettiden.

– Jeg tror de mener alvor. Historisk sett har det vært veldig mye prat og vidløftige planer fra russiske aktører i Barentsburg som ikke materialisert seg, sier Østhagen.

Neverov ble ansatt som sjef i gruveselskapet i fjor, og Østhagen tror det kan ha brakt drivkraft i prosessen.

– Det finnes nok mange rike russere og andre som vil betale i dyre dommer for å reise på luksustur til en eksotisk utpost nær Nordpolen. Jeg ville ikke satt sparepengene mine på dette, men vi får vente og se hva som skjer.

Får ikke fly

Det norske utenriksdepartementet (UD) påpeker et problem for den russiske Svalbard-visjonen: Det er ikke tillatt for russere å fly over norsk luftrom.

– Dette omfatter også Svalbard, skriver pressekontakt Marte Lerberg Kopstad.

Det er sanksjonsforskriften som hindrer russere å fly både fly og droner. Det er enkelte unntak som kan gi dispensasjon.

– UD har så langt ikke mottatt noen søknad om slikt unntak fra Trust Arktikugol. Et intervju med gruvedirektøren i en russisk nyhetskanal er ikke en søknad til norske myndigheter, skriver Lerberg Kopstad.

En russisk oppskalering på Svalbard vil legge mer press på norske myndigheter, tror Østhagen.

For det første vil det sette større krav til håndhevelse av regler. I tillegg kommer frykten for spionasje og konflikteskalering med Russland, som Norge allerede har et anspent forhold til.

2611 KM: Svalbard regnes som viktig for styresmaktene i Moskva. Det kan legge et press på norske myndigheter Foto: JONATHAN NACKSTRAND

– Jeg tror norske myndigheter følger veldig godt med på det som skjer, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med Trust Arktikugol og Neverov, som ikke ønsker å kommentere saken ut over det som er sagt i intervjuet med Ria Novosti.

Mer penger på bordet

Både charterfly og opprusting av de gamle sovjetbyene på Svalbard har vært tema før.

I fjor høst annonserte Aleksej Tsjekunkov, leder for Russlands utviklingsdepartement i Fjernøsten og Arktis, at man ville modernisere og satse på turisme.

Da var det snakk om en sum på 300 millioner kroner, rundt en firedel av summen som nå presenteres.

I fjor ba Neverov i et brev til sysselmesteren på Svalbard og UD om dispensasjon fra sanksjonsforskriften. Den gang var begrunnelsen behov for å rotere de ansatte i de russiske gruvene, som led av stor slitasje.

Russland har fått dispensasjoner til helikopterflyvninger i forbindelse med gruvedriften på Svalbard. Dispensasjon til flyvninger til Russland har ikke vært gitt.