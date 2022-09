Planla bryllupet og begravelsen samtidig

3. juni i 2020 kunne foredragsholder og familieterapeut, Dora Thorhallsdottir, avsløre på direkten i God morgen Norge at hun hadde funnet den store kjærligheten.

Drømmemannen het Jan Tore Borgersen. De hadde møttes på Facebook og første kyss ble unnagjort så fort de så hverandre.

MØTTES PÅ FACEBOOK: Paret kom i kontakt via Facebook. Etter tre dager med intenst chatting bestemte de seg for å møtes. Siden har de vært sammen. Foto: Privat

– Jeg tror vi gjennom livet tenker hvordan drømmepersonen skal være og det høres veldig klisje ut, men han er alt jeg har ønsket og mye mer til, sier Dora til programmet - et drøyt år senere.

– Han er en fantastisk flott mann, men det er personligheten og det at vi passer så bra sammen. Også har vi hatt det helt fantastisk i 16 måneder og to uker. Ja, vi er fortsatt der at vi teller.

Huskjøp og hyttetomt

Etter det første kysset gikk det fort i svingene.

Etter tre måneder fridde Jan Tore til Dora, og to måneder senere kjøpte de en hyttetomt. I påvente av hyttebygging bestemte de seg for å flytte til Tønsberg, hvor han kommer fra.

LYKKELIGE: Etter tre måneder som kjærester fridde Jan Tore til Dora. Foto: Instagram, @dorathorhall

– Vi flyttet inn i juli og vi rakk akkurat å bo der i to uker. Vi følte en euforisk lykke over at livet vårt sammen startet – nå begynner det, nå lager vi vår fremtid. Vi bestemte hvordan det skal se ut i vårt fremtidige hjem. Vi var veldig glade, pusset opp, hadde elektrikere og snekkere og hadde fullt kjør. Og så smalt det.

Syv år tidligere hadde Jan Tore overlevd kreft i halsen med spredning. I de 16 månedene sammen med Dora, hadde han kjent på et ubehag i halsen. Smertene økte med tiden.

– Han sa: «Jeg tror kanskje jeg har kreft i halsen igjen». Han var hos noen leger som ikke fant noe, men han ga seg ikke og til slutt fikk han en CT.

Fikk påvist kreft

25. juli, kun to uker etter at de hadde flyttet inn i det nye huset, fikk paret bekreftet det de fryktet aller mest.

– Vi fikk da beskjed om at han hadde en seks centimeter svulst i halsen og hvis ikke den ble operert bort, så var egentlig løpet kjørt. Men det som var det vanskelige, det var at de sa: «Hvis du får operasjon, så overlever du. Hvis ikke dør du».

Ettersom dette er en såpass avansert operasjon, var det ikke sikkert at han fikk gjennomføre den. Og den ene kirurgen som kunne utføre inngrepet var på sommerferie og kom ikke hjem før om to uker. Paret måtte smøre seg med tålmodighet.

– De to ukene gjør at jeg fremdeles sliter å snakke om det, for kontrastene ble så store. Vi gikk fra hvor fantastisk det var å bestemme lampene vi skulle ha i stua, fargen vi skulle ha på soverommet og den lykken over å skape et liv sammen, sier hun og fortsetter:

– Plutselig måtte vi ta stilling til at vi måtte ha en samboerkontrakt i tilfelle han dør snart, hvordan han ville ha begravelsen, for det er noe du trenger å ta stilling til når det er såpass alvorlig kreft. Og samtidig planla vi bryllupet vårt også.

Vellykket operasjon

Dora beskriver de to ukene som absurde og jævlige. De hadde ikke noe å forholde seg til. Mens Jan Tore ikke ville ta sorgene på forskudd, slet hun med den nye virkeligheten.

– Det er mange ting jeg ikke visste, som hvor ekstremt slitsomt det er med sorg og hvor tappende det er. Det er en følelse av at alt annet spiller ingen rolle og jeg ble helt apatisk.

Langsomt gikk de to ukene forbi. Han får beskjed om at det blir en operasjon og lykken er komplett. 25. august trilles han inn på operasjonssalen. Han skulle få leve – nå måtte bare operasjonen gå bra. For det var ikke uten risiko.

NYOPERERT: Selv om paret har vært positive etter den vellykka operasjonen, innrømmer de at den siste tiden har vært svært tøft. Foto: Instagram, @dorathorhall

Heldigvis var operasjonen vellykket. I snart to uker har Dora bodd på Rikshopsitalet sammen med Jan Tore. Halsen er rekonstruert med hans egen tynntarm, og han har nå et hull i halsen han puster igjennom. Ettersom strupehodet og stemmebåndet måtte fjernes, mistet han stemmen.

– Jeg har hatt en sorg over å miste stemmen hans, for jeg får aldri høre stemmen hans igjen. Det høres litt ut som at han har vært på fylla i mange år, for han har en mørk og rufsete stemme.

«The show must go on»

Mellom rehabilitering og lite søvn skulle Dora forberede showet «Overganger». Én uke etter operasjonen var det tid for premiere.

FRA SYKEHUSET TIL SCENEN: Nå pendler Dora mellom Rikshospitalet og scenen på Chat Noir. Foto: God morgen Norge

– Det var surrealistisk på mange måter. Jeg tar trikken fra Rikshospitalet, hvor jeg ser veldig mye alvor med fortvilte foreldre og syke barn og voksne som har det tøft. Også tar jeg trikken i 14 minutter og kommer til Chat Noir, hvor det er champagne, glede og lykke over at helga er her og at vi skal på show, som bare er tull og tøys. Så tar jeg trikken opp igjen til alvoret. Det er enorme kontraster, men det har vært litt fint og, påpeker hun.

Fremtiden er ennå usikker for paret. Om fire uker skal Jan Tore få taleventil – en slags knapp på halsen.

I mellomtiden fortsetter de bryllupsplanleggingen, for 8. juli 2023 skal de endelig gi hverandre sitt ja – forhåpentligvis et løfte de kan holde resten av livet.