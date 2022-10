Plakater ble revet ned: – Viser at det er et viktig tema

Meløy kommune er en av mange som for tiden markerer Skeivt kulturår, etter initiativ fra kultur- og likestillingsdepartementet.

Prosjektet markerer at det i 2022 er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge.

I anledning Skeivt kulturår arrangerer Meløy kommune, med samarbeidspartnere, en ungdomskonsert fredag. Der skal artistene Sebastian Zalo og Gus Polden opptre, og det skal holdes appeller.

Plakatene som promoterer konserten fikk imidlertid ikke henge i fred på en av kommunens skoler.

Saken ble først omtalt i Avisa Nordland.

– Må tørre å prate mer om det

REGNBUEFLAGG: Plakaten har både regnbueflagg og logoen for Skeivt kulturår godt synlig. Foto: Meløy kommune

Hanne Barvik, kulturleder i Meløy kommune, mener plakatene er revet ned fordi de handler om Skeivt kulturår og pride.

Plakatene er dekorert med blant annet regnbueflagg.

– Jeg har fått tilbakemelding fra enkelte lærere om at de opplever at noen ungdommer synes den markeringen er vanskelig. De synes kanskje det er vanskelig å gå på den konserten og forholde seg til Skeivt Kulturår, sier Barvik til TV 2.

Det er første gang kommunen arrangerer noen form for pride-markering, og Barvik mener dette illustrerer hvorfor man bør gjøre det.

– Vi tar det som et tegn på at temaet seksuell legning må man tørre å prate mer om. Det viser at dette er et viktig tema, sier Barvik.

– Hvordan tror du skeive i lokalmiljøet opplever at en sånn plakat rives ned?

– Det kan man jo bare tenke seg selv. Det blir veldig vanskelig å tørre å være den man er hvis man opplever at de rundt har fordommer eller snakker stygt om deg.

Tatt opp i klasserom

Vilde Susann Hansen (15) er leder for ungdomsrådet i Meløy kommune. Hun mener også at plakatene er revet ned på grunn av pride-referansen.

– Det er noen som er imot at folk får like hvem de vil, av en eller annen grunn. Når vi tar det opp i klasserommet så kan folk le eller ikke bry seg, sier Hansen til TV 2.

Hun mener imidlertid å ha sett en bedring den siste tiden, etter at det har vært økt fokus på det i klasserommene.

FOKUS: Vilde Susann Hansen forteller at det har vært økt fokus på seksualitetsmangfold i klasserommene den siste tiden. Foto: Privat

Selv skal hun holde appell og stå vakt på konserten, og har hørt fra stadig flere at de nå tenker å delta.

– Vi har snakket om det, og jeg tror folk har forstått at du ikke trenger å være skeiv selv for å være på denne konserten, men vise at du støtter at folk kan være hvem de vil og elske hvem de vil, sier Hansen.

Hengt opp igjen

– Tror du det fortsatt er vanskeligere å være skeiv på bygda enn i et større miljø?

– Ja, det vil jeg si. Det er et mye mindre miljø her, og vanskelig å finne noen som tenker det samme som deg, fordi det er så få.

Kommunen har hengt opp igjen plakatene på skolen, og håper og tror de nå får henge i fred, ifølge Barvik.