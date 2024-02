Pirat-TV øker kraftig – Norge på vei mot toppen

IPTV er en betalingstjeneste som gir tilgang til direktesendte TV-kanaler over internett. Mange tilbyr å selge slike løsninger ulovlig til en sterkt redusert pris. Det skriver Telenor på sine nettsider.

Tjenesten er blant annet populær å bruke for å se store sportshendelser som Premier League.

Det er videreselgerne av det stjålne innholdet som i størst grad risikerer bøter. Men de som ser på slikt innhold kan i praksis også holdes ansvarlig for lovbrudd, ifølge Telenor.

De skriver videre at i tillegg til at det kan være stjålet innhold som blir tilbudt gjennom IPTV, vet du heller ikke om dette er en tjeneste du kan stole på.

Ofte må du betale en månedlig eller årlig sum for å få tilgang til ulovlig IPTV. Det kan være problematisk når leverandøren er lyssky.

Det finnes heller ikke noen garanti for at tilbudet du har betalt for blir opprettholdt. Telenor skriver at myndigheter og rettighetshavere jobber systematisk med å skru av ulisensierte strømmer.

IPTV er også et sted flere hackere og nettkriminelle ofte befinner seg. Ifølge Telenor finnes det eksempler på uønsket kode blir gjemt i tekstingen, og at URL-en man kjøper for å få tilgang til TV omdirigerer deg til skadelige sider.