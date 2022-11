Piloten ringte rett etter styrten: – Sa det lå mennesker rundt ham

– Hvorfor? Hvorfor var det dem? Det blir så trasig og ugreit når noen så nært, og uventet, plutselig forulykker, sier Tor Flasnes.

Inger Eline Gaundal Stein og Roar Henning Stein, begge 68-år gamle, var på vei til fjellgården sin «Gaundalen » i Snåsa tirsdag ettermiddag.

Flasnes var Roars gamle kollega og venn. De hadde møttes og snakket om turen dagen før.

NÆR VENN: Tor Flasnes var kollega med avdøde Roar Stein i mange år i politiet. Han forteller at Stein gjorde mye for lokalmiljøet. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Vi sa jo at «vi snakkes», men det ble ikke noe av det. Han fortalte at han skulle opp til Gaundalen og ivareta gården. De har vært mye der oppe, sier forteller Flasnes da han tar imot TV 2 på Namsos onsdag formiddag.

SISTE TUR: Flasnes mimrer tilbake fra siste tur han var på med Roar Stein. De to likte å fiske sammen, men hadde også tilbragt tid på fjellgården til ekteparet. Foto: Frank Lervik / TV 2

Ekteparet pleide å benytte seg av transport fra Midtnorsk helikopterservice til familiegården de drifter, da den ligger utenfor bilvei.

Men denne tirsdags formiddagen skulle det gå fryktelig galt.

I 11-tiden kom meldingen om at politiet hadde rykket ut til et helikopterhavari på et jorde i Verdal.

SKADESTEDET: Slik så det ut da krimteknikere var på plass rett etter ulykken inntraff tirsdag formiddag. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Det var flygesjef for Midtnorsk helikopterservice, Tor Krogstad, som meldte fra til nødetatene etter en dramatisk telefon fra piloten i det aktuelle flyet.

– Han kunne fortelle litt om hvordan det så ut rundt han. At det lå mennesker rundt han, som han ikke visste tilstanden på. Da skjønte jeg at dette var veldig alvorlig, sier Krogstad.

TV 2 møter han på kontoret, da lokalene til Midtnorsk helikopterservice er sperret av for politiundersøkelser.

BERØRT: Flygesjef i Midtnorsk helikopterservice, Tor Krogstad, forteller at alle er sterkt berørt av ulykken. Foto: Mina Langlete / TV2

Piloten som ligger innlagt på St. Olavs hospital med brukket rygg, fikk onsdag status som siktet av politiet.

– Vi gjør undersøkelser opp imot piloten, fordi en av hypotesene kan være at piloten har uaktsomt overtrådt luftfartsloven. Det er viktig å understreke at selv om man er siktet, er det ikke bestemt noe i forhold til skyld, sier etterforskningsleder Kjetil Mollan.

Krogstad forteller at piloten har det vanskelig, også fordi han kjente godt til det avdøde ekteparet, som var lojale kunder av helikoptersenteret.

– De kjente piloten godt og han har kjørt dem flere ganger opp på fjellet, slik jeg har forstått, sier han og legger til:

– Det at to venner omkommer i et fly du selv flyr, det går ikke an å forestille seg. Det er det verste som kan skje en pilot, sier Krogstad.

EKTEPARET: Politiet har frigitt dette bildet av de omkomne, etter ønske fra pårørende. Foto: Trøndelag politidistrikt.

Flasnes mimrer tilbake til gode stunder med kamerat og tidligere kollega Roar, og sender varme tanker til den nærmeste familien.



Samtidig vil han rette en tanke til piloten.

– Han har sikkert også veldig mange tunge tanker og stunder rundt dette, så vi får bare ønske at det går bra med ham når galt skulle være galt, sier Flasnes.

Vil ta tid å få svar

Onsdags morgen var Havarikommisjonen i gang med undersøkelser, for få inne ut hva som skjedde før helikopteret styrtet.

Havariinspektør Tor Nørstegård forteller at de blant annet undersøker værforhold, leter etter elektroniske spor, og vil snakke med piloten. Det kan ta lang tid før de kan konkludere.

– Vi snakker om uker og måneder før vi har en rapport ferdig, sier Nørstegård.

Midtnorsk helikopterservice vil vente på en avklaring fra kommisjonen.

– Er det noe i deres rutiner dere vil endre etter dette?

– Det tror jeg er for tidlig å si noe om, fordi nå må havarikommisjonen få gjøre den jobben de skal gjør. Og eventuelt avdekke ting som de mener vi bør fokusere på, sier Krogstad.