Pillen skulle bli redningen – titusenvis kan ikke bruke den

For ett år siden ble de første forskningsresultatene om koronapillen Paxlovid publisert.

Resultatet var svært lovende og mange har ventet spent på at medisinen endelig skulle komme til Norge.

Nå er pillen på plass, men flere personer i risikogruppen risikerer å bli svært skuffet dersom de spør fastlegen om å få den.

– Det er selvfølgelig beklagelig at medisinen ikke kan gis til alle som kan ha god nytte av den, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

REDUSERE INLEGGELSER: Ved riktig bruk mener Nakstad at behandling med Paxlovid kan redusere antallet innleggelser i sykehus med mer enn 80 % blant personer med høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom. Foto: Frode Sunde / TV 2

Har ikke oversikt

I Norge er det omtrent 1,6 millioner mennesker som er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom av koronaviruset. Dette gjelder blant annet alle over 65 år og personer med underliggende sykdommer.

Problemet er at mange eldre og personer med alvorlige kroniske lidelser går på medisiner som ikke kan kombineres med koronapillen.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor mange av disse som vil være forhindret fra å ta tablettene, sier Nakstad.

Det er fastlegen som skal avklare om en person med korona kan få paxlovid.

Usikkert for over 900.000

Et av legemidlene som man ifølge Felleskatalogen ikke bør bruke sammen med Paxlovid er blodfortynnende.

I Norge er det over 400 000 personer over 65 år som bruker blodfortynnende medisiner, ifølge reseptregisterets tall for 2020.

Selv om disse er i risikogruppen og kunne hatt god nytte av koronapillen er det ikke alle som kan få tilbudet.

– Det kommer an på hvilken type blodfortynnende legemiddel man bruker. For noen kan det være behov for justeringer av dosen blodfortynnende i den perioden Paxlovid brukes, sier Nakstad.

KORONAPILLE: Medisinen Paxlovid er utviklet av Pfizer og kalles ofte bare koronapillen. Foto: PFIZER / File Photo

Paxlovid bør heller ikke kombineres med flere typer blodtrykksmedisiner, noe som blir brukt av over en halv million eldre.

– For blodtrykksmedisiner som interagerer med Paxlovid kan legen vurdere om det er mulig med et midlertidig og kortvarig opphold i blodtrykksbehandlingen mens man bruker Paxlovid, sier Nakstad.

Allergimedisiner og p-piller

På Felleskatalogen er det listet opp over 80 legemidler som ikke bør brukes med paxlovid. Dette er alt fra allergimedisiner, legemidler som brukes til kreftbehandling og noen type p-piller.

– Mange i risikogruppene kan ta Paxlovid, men en del må gjøre tilpasninger i de medisinene de tar til vanlig, sier Nakstad.

I tillegg har de en liste over legemidler som kan føre til alvorlige eller livstruende bivirkninger.

Les hvilke legemidler som ikke kan kombineres med Paxlovid her.

Koronapillen kan heller ikke brukes på personer under 18 år, selv om det er 82 000 barn og unge som er i risikogruppen.

– Tung beskjed

En av pasientgruppene som har høy risiko for å bli alvorlig syke av korona er organtransplanterte.

De går på immundempende medisiner som gjør at koronavaksinen ikke har like god effekt, selv etter flere doser.

Dette har ført til at mange transplanterte fortsatt må leve isolert og med strenge smittevernrutiner.

– Mange medlemmer er usikre på hvordan de skal forholde seg når det er høyt smittetrykk i befolkningen, sier Jon Anker Lisberg Sarpebakken, redaktør og kommunikasjonssansvarlig i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

INGEN BEHANDLING: Transplanterte har i dag ingen effektive behandlinger mot koronasykdom. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Håpet var derfor at koronapillen kunne gjøre hverdagen litt enklere, men allerede i februar måtte landsforeningen varsle sine medlemmer om at dette dessverre ikke var mulig.

– Det var nok en tung beskjed for mange, sier Lisberg Sarpebakken.

Bekymringsverdig

Tidligere har transplanterte kunnet ta legemiddelet Evusheld som behandling av covid-19, men i starten av desember kom beskjeden om at legemiddelet ikke lenger er virksomt mot de virusvariantene som finnes i dag.

– Dette var en nedslående nyhet, da dette legemiddelet hadde god effekt hos våre grupper, sier Lisberg Sarpebakken.

Nå håper han at Helsedirektoratet videre vil prioritere å finne legemidler til de gruppene som ikke har mulighet til å bruke Paxlovid.

– Det er bekymringsverdig at det ikke finnes noen gode behandlingsmuligheter for transplanterte som får et alvorlig covid-19-forløp, sier Lisberg Sarpebakken.