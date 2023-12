Pia og Mia om vinterstormen «Pia»: – Vi lager litt rot

Julestormen «Pia» har gjort sitt inntog på Sørvestlandet torsdag. Selv om stormen er kraftig, lar ikke Pia'ene i landsdelen seg pille på nesa.

– Nå får dere kjenne på min vrede, sier Pia. Altså Pia Bjørnerud, ikke stormen.

Hun er bosatt på Bryne og har brukt dagen på å høre vitser om stormen med samme navn. Det toppet seg da TV 2 ringte på kvelden.

– Det er litt gøy! Faktisk veldig gøy.

– Frykter du din navnesøster?

– Nei, altså. Hadde hun ikke prøvd å blåse ungene mine av gårde, hadde det vært hyggelig. Hun er litt voldsom, litt mer voldsom enn jeg er.

– Har dere noe til felles, da?

– Vi lager begge litt rot. Vi er litt rotete.

Mia-vikar for Pia

Heller ikke Mia Gundersen, som nesten har riktig navn, lar seg skremme av stormen.

– Jeg er stormfull nok i meg selv, så jeg trenger ikke å bli oppkalt etter en storm. Det kan alle Pia'er som trenger litt storm i livet sitt få æren for, sier Gundersen til TV 2.

TV 2 har tatt en ringerunde til Pia'er i Rogaland. Og altså til den folkekjære sangeren og skuespilleren fra Stavanger.

NESTEN PIA: TV-kjendis Mia Gundersen mener hun er stormfull nok i seg selv. Foto: Terje Pedersen / NTB

TV 2 forsøkte først å ringe Stavanger-pia Pia Tjelta for et kjendis-alibi til saken, men siden Pia var opptatt, endte vi med Mia (ring gjerne tilbake, Pia!).



Selv om flere avganger for både SAS og Norwegian har blitt kansellert, mener Gundersen at uværet ikke skal få ødelegge julefeiringen:

– Jeg er ikke redd for at det spolerer feiringen. Vi får bare kjenne på naturkreftene, og at vi er heldige som har varme og tak over hodet, sier Gundersen – som selv skal feire jul i Oslo i år.

HELT PIA: Her blåser hun takboksen av en bil på Karmsund bru mellom Karmøy og Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Lå i sengen hele dagen

– Jeg har ikke merket så mye til stormen. Jeg har ligget inne i sengen hele dagen. sier Pia Bøe fra Orstad på Jæren.

– Det hørtes deilig ut?

– Det var juleavslutning med klassen i går kveld. Det gikk hardt for seg. Nå er jeg ute og har hentet søsteren min på jobb. Her passerer vi skjeve lyktestolper etter vinden.

– Synes du været ødelegger julen?

– Nja, litt. Det lunne vært snø og koselig ute, men det er ikke akkurat sånn. Heldigvis skal jeg ikke så mye ut av huset.

PIA PÅ BYEN: Dette bildet viser Pia onsdag kveld på juleavslutning med klassen. Dagen etter skalket hun lukene og valgte å bli i senga. Et korrekt valg med tanke på været, påstår enkelte. Foto: Privat

– Håper alle kommer hjem

«Pia» har ført til farevarsler for ekstremt kraftige vindkast og orkan på kysten. På Østlandet har hun først og fremst ført til snø, noe som skapte det sanne kaos på veiene.



Rogalendinger har «stått han av» i andre stormer før. Det viser en av de 3697 kvinnene i Norge som har Pia som sitt første fornavn, Pia Nærem, som bor på Moi:

– Det pleier som regel å gå fint. Jeg håper bare at alle kommer hjem til sine familier til jul, sier hun, og forteller at de hjemme hos henne har forberedt seg ved å ta med inn det som kan blåse av sted med vinden utendørs.

Også Pia Bjørnerud, den første Pia'en i saken, tror dette skal gå bra.

– Vi har forberedt oss, men det gjorde vi for lenge siden. Her på Bryne er vi vant med mye vind, sier Pia.