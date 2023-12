«Pia» fortsetter å skape problemer

STENGT: Skal du over fjellet fredag, bør du kanskje sjekke ruten ekstra godt undervegs. Foto: Skjermbilde / Vegvesenet

Torsdag morgen skapte stormen «Pia» store problemer i Sør-Norge.

Meteorologene gikk ut med flere farevarsler.

Været tok seg kraftig opp utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatte også gjennom natt til fredag flere steder i landsdelen.

Det var forventet at det skulle blåse opp til full storm frem til midnatt, før stormen skulle avta noe ut over natten.

Problemer for flytrafikken

Flytrafikken ble kraftig berørt da stormen sto på som verst.

Pressesjef Tonje Sund i SAS sier til TV 2 at flyselskapet har kansellert 16 flyvninger på grunn av uværet.

KØ: Flere måtte belage seg på lange køer gjennom natten. Foto: Iris Katrine Hamre

– Det er fem flyvninger tur-retur fra Stavanger som er kansellert nå, pluss flyvninger tur-retur mellom Haugesund og Oslo, sa hun litt etter klokken 12.

Norwegian fikk også problemer i uværet, og så seg nødt til å kansellere tre flyvninger.

TV 2 er kjent med at det gjennom natten har vært flere passasjerer på Oslo Lufthavn som ikke kom seg videre på grunn av det voldsomme uværet.

Ifølge VG har flere fått beskjed om at de har fått nye billetter på julaften.

– Det fins verre ting i verden, men i dag er dette det verste av det minst alvorlige som kunne skje, sier en av de som nå er strandet på flyplassen.



FORLATT: Flere kofferter var tilsynelatende forlatt ved bagasjebåndet. Foto: Iris Katrine Hamre

Stengte overganger

Også i fjellet har det vært et kolossalt uvær.

Det har ført til at det på flere av fjellovergangene har blitt innført kolonnekjøring eller at overgangene har blitt helt stengt.

E134 over Haukelifjell er det innført kolonnekjøring mellom Vågslidtunellen og Liamyrane bom.

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt. Ny vurdering vil bli tatt 08:00, men Vegvesenet skriver på sine nettsider at det er høy sannsynlighet for at veien vil fortsette å være stengt.

På riksvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring.

Dovrefjell, Filefjell, Strynefjellet og Hemsedalsfjellet er fortsatt åpen, men Vegvesenet sine webkameraer viser at det snør kraftig på alle overgangene.

Kai løsnet

I Stavanger førte uværet til at politi og brannvesenet måtte rykke ut midt på natten.

– Mulig årsak er slitasje eller rykk fra kjetting fester til en bølgebryter som hiver seg på i bølger, skriver de.

Operasjonsleder Steinar Knudsen sier til TV 2 at det ikke vil få noen konsekvenser for båttrafikken.

UVÆR: Denne kaien var på ville veier i natt. Foto: Politiet

– Men det ligger en bølgebryter der som kan stå i fare for å løsne, og det kan gjøre ødeleggelser på ting lenger inn i havna. Slik det ser ut nå ser det greit ut, men det er greit å bare sjekke det.

Havnevesenet er varslet og vil sende folk til stedet.

Politiet sperret av området frem til en representant for Stavanger IKS kom på stedet. Politiarbeidet er nå avsluttet på stedet.

Det var en forbipasserende som meldte inn saken for politiet.

Ifølge Yr blåser det stiv kuling fra nordvest med vindkast på 24 meter i sekundet i området.