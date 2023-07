– Personlig er jeg sjokkert

POLITIET KRITISERES: Flere bekymringsmeldinger fra politiet til kommuner har ikke blitt lest av mottakeren. Nå får politiet kritikk for feilbruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere bekymringsmeldinger som politiet har sendt via Altinn til kommuner over hele landet har ikke nådd frem.

– Politiet har trodd at mottakere har mottatt, lest og håndtert bekymrings­meldingene vi har sendt dem i Altinn, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet i en pressemelding.

– Når det viser seg at mottakere ikke har åpnet meldingene fordi de ikke har vært klar over at de har mottatt dem, så er det alvorlig.

Innholdet i meldingene forsvinner etter 30 dager, men de kan rekonstrueres. Det vil politidistriktene gå i gang med nå.

BEKYMRINSMELDINGER: Bergen kommune er på nåværende tidspunkt kjent med at 25 bekymringsmeldinger fra politiet ikke har nådd frem. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kritiseres for feilbruk

I juni avdekket Bergen kommune en alvorlig teknisk feil som gjorde at flere bekymringsmeldinger til barnevernet har blitt slettet. Dette gjaldt også flere andre kommuner.



Torsdag 6. juli ble kommunen varslet om at politiet, fra 2020 og frem til i dag, har oversendt dokumenter via Altinn som kommunen ikke har hatt tilgang til.

– Totalt så gjelder dette for Bergen 118 oversendelser fra politiet til kommunen som vi har oversikt over per dags dato, sier byrådsleder Rune Bakervik (Ap) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

77 av disse meldingene har vært til barnevernet, hvor 25 av disse igjen er vurdert som bekymringsmeldinger.

Bergen kommune finner ingen spor som tilsier at politiet har varslet om at de har tatt i bruk Altinn, eller at ansatte trenger spesielle roller i systemet for å motta viktig informasjon fra dem.

ALVORLIG FEIL: Byrådsleder i Bergen Rune Bakervik (Ap) er sjokkert over politiets feilbruk og sier det er vanskelig å formidle hvor alvorlig saken er. Foto: Frode Hoff / TV 2

Byrådslederen har også fått bekreftet at politiet heller ikke finner spor av slik informasjon.

– At meldingene derfor ikke har kommet fram skyldes altså en feilbruk fra politiets side, slik som vi har blitt opplyst om.

Bakervik understreker at meldingene ikke skulle blitt sendt via Altinn, og at politiet ikke har informert at de har begynt å kommunisere på denne måten.

Digitaliseringsdirektoratet bekrefter overfor TV 2 at politiet har brukt meldingstjenesten til noe den ikke er ment for.

– Nasjonal krise

Det var Lillehammer kommune som oppdaget feilen for snart to uker siden.

De skriver på sine nettsider at det er 35 dokumenter som er sendt fra ulike politidistrikter til Barnevernet i Lillehammer mellom 2021 og 2023 via Altinn.



Tre av dem er bekymringsmeldinger om barn til barnevernet. To av disse er henlagt og den siste følges opp, skriver kommunen.



I kjølvannet av Bergenssaken har barnevernet i Lillehammer gransket eget system og rutiner. Det er nå avdekket at barnevernet ikke har hatt nok tilganger i Altinn.



– De varslet statsforvalter om at dette kunne gjelde andre kommuner, sier byrådsleder Bakervik.

– Dessverre, så er det først denne uken at politidirektoratet har forstått alvoret. Og først i dag går man altså ut og varsler bredt om at dette er et nasjonalt problem. Så kan gjelde barn over hele landet.



– Det er vanskelig å formidle hvor alvorlig dette er, og jeg må si personlig så er jeg sjokkert over at noe slikt har kunnet skje, sier Bakervik.

Han sier vi ikke leve med en situasjon der vi usikre på om bekymringsmeldinger til barnevernet kommer fram.

– For oss som kommuner så er dette selvsagt svært alvorlig, men først og fremst så er dette en nasjonal krise som potensielt rammer barn og familier som trenger barnevernets hjelp og oppfølging.

SKJERPER RUTINENE: Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, sier politidistriktene nå vil skjerpe rutinene sine. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Umiddelbare tiltak

Justisdepartementet forventer at det nå undersøkes grundig, og at det iverksettes tiltak som forhindrer at slikt kan skje igjen.

Politidirektoratet iverksetter umiddelbare tiltak for å få oversikt og gjenopprette meldingene, samt sikre at fremtidige oversendelser blir håndtert i tråd med gjeldende rutiner.

Politiet samarbeider tett med Digitaliseringsdirektoratet og KS.

– Det viktigste nå blir å skaffe oss en god oversikt slik at vi kan bidra til at de som trenger hjelp og oppfølging, får det, sier Vandvik i Politidirektoratet

– Vi har tett og god dialog med de berørte aktørene, og har høy prioritet på å skaffe oss oversikt raskt.

Politidistriktene får tirsdag beskjed om å skjerpe rutinene slik at Altinn ikke brukes for å sende meldinger til kommuner via straffesakssystemet.

Distriktene vil gå gjennom samtlige meldinger for å skaffe seg en oversikt, og deretter ta kontakt med aktuelle kommuner for å sørge for at uleste meldinger følges opp.

Frem til dette er gjort er det ikke mulig å estimere hvor mange bekymringsmeldinger som ikke har blitt lest.

– Dette har sammenheng med at bekymringsmeldinger gjerne følges opp i flere spor. Derfor antar vi at de mest alvorlige sakene er fanget opp, men vi kan likevel ikke være sikre på det, sier Vandvik.

– For å sikre at informasjon når de aktuelle mottakerne, vil vi sørge for at politidistriktene og politiets samarbeidsaktører er godt informert om rutiner, håndtering og oppfølging fremover.