Person skadet etter våpenuhell

Politiet i Sør-Vest melder at en person er blitt skadet etter et uhell med et våpen i Hunnedalen i Gjesdal.

Vedkommende har skader i en arm og er fraktet med luftambulanse til sykehus.

«Fremstår stabil. Skadeomfanget er uavklart», skriver politiet.

I en oppdatering opplyser politiet at uhellet har skjedd i forbindelse med jakt på ryper.

– Det fremstår som om det har har vært en funksjonsfeil på våpenet som gjorde at uhellet inntraff.