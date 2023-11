Person pågrepet for drap i Hvittingfoss

Det var litt over klokken 11 at politiet i Sør-Øst fikk melding om et drap.

– Det er iverksatt etterforskning og en person er pågrepet for drap. Det er en relasjon mellom de involverte. Det er snakk om to voksne personer, sier jourhavende jurist Ingrid Postvold til TV 2.

Krimteknikere er på stedet, og det er satt opp sperrebånd ved adressen.

Postvold sier politiet forsøker å sikre spor som kan si mer om hendelsesforløpet, og at de jobber med å få avhørt vitner.



Per nå ønsker ikke politiet å utdype omstendighetene rundt meldingen og selve pågripelsen. Pårørende til den omkomne er varslet.