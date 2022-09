Person havnet under traktor

– Vi har enheter på plass der, men vi har ikke fått noe om skadetilstand ennå. Det eneste vi vet er at vedkommende er ved bevissthet, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft til TV 2 klokken 13.26.

Luftambulanse har også ankommet stedet.

Klokken 13.49 opplyser politiet i Innlandet via Twitter at vedkommende har kommet under traktoren, som har trillet.

Vedkommende som havnet under traktoren er en voksen mann og er fraktet til sykehus, opplyser politiet klokken 14.19.

Arbeidstilsynet er informert og undersøkelsessak opprettes.

