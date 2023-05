Person funnet kritisk skadd

– Politiet har i ettermiddag aksjonert ved et bosted etter at en person ble funnet kritisk skadd, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

– Vi er i en tidlig fase av etterforskningen, og kan foreløpig ikke si noe mer konkret, skriver de.

Politiet fikk melding om hendelsen i 15.40-tiden. Litt før klokken 18 ankom krimteknikere stedet, skriver Tidens Krav.



TV 2s fotograf på stedet sier at politiet har satt opp et hvitt telt på stedet og at et område er sperret av. Det er mye politi på stedet.



Ifølge NRK er politiet i gang med å snakke med folk i området, og de skal også ha sendt opp en drone over boligområdet.

Gata der hendelsen har skjedd er sperret.