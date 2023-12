Person funnet død i Lørenskog – fire personer pågrepet

LØRENSKOG (TV 2): Fire personer er siktet etter at en person ble funnet død i en bil. Ifølge TV 2s opplysninger hadde avdøde skuddskader.

Saken oppdateres.

Natt til fredag ble politiet varslet om et mistenkelig dødsfall i Lørenskog.

Over ett døgn senere opplyser politiet i en pressemelding lørdag formiddag at de har siktet fire personer for drap eller medvirkning til drap.

Ifølge TV 2s opplysninger hadde avdøde skuddskader.



De fire fremstilles for varetektsfengsling ved Romerike og Glåmdal tingrett lørdag.

TV 2 har vært i kontakt med personer i området som har sett politiet gjøre undersøkelser på en parkeringsplass i Lørenskog fredag.



Da TV 2 kom på stedet lørdag, var alt ryddet vekk.

TV 2 har sett flere bilder som viser politiets arbeid på funnstedet. Bilen som kriminalteknikere undersøker, er ikke registret på en person, men et leiebilselskap.

TEKNIKERE: En nabo tok dette bildet fredag morgen mens politiet gjorde tekniske undersøkelser. Foto: Tipser

TV 2 har også snakket med en kvinne i 60-årene som har soverom vendt ut mot parkeringsplassen der bilen ble funnet.

Kvinnen våknet fredag morgen at hun hørte arbeid og stemmer utenfor, forteller hun.

– Klokken var rundt 06.30 på morgenen, og politiet hadde satt opp sperrebånd og telt rundt bilen. Bortsett fra det så har jeg ikke hørt eller sett noe.

– Hva tenker du om at noe sånt skjer i nabolaget?

– Det er klart det er ekkelt. Men jeg tenker at det er sjeldent at det skjer drap på tilfeldige mennesker, så jeg tenker ikke at det er noe skummelt egentlig, sier hun.



Endret siktelse

De fire siktede ble først pågrepet for brudd på våpenlovgivningen. Deretter ble siktelsene utvidet til brudd på straffeloven § 287 «for å ha unnlatt etter evne å hjelpe en person som var i åpenbar fare for å miste livet».

De siktede ble fredag ettermiddag avhørt opp mot denne siktelsen, og har ikke erkjent straffskyld, opplyser politiet.



Siktelsene ble i etterkant av avhørene endret til drap/medvirkning til drap. De er ikke avhørt opp mot den nye siktelsen.

Politiet opplyser videre at personene har knyttet seg til åstedet og den avdøde.

– Svakt mistankegrunnlag

TV 2 har lørdag vært i kontakt med de ulike forsvarerne til de fire siktede. Samtlige forsvarere opplyser at deres klienter nekter straffskyld.

Advokat Ole Kristian Ringnes er forsvarer for en av de siktede som var i et fengslingsmøte klokka 13 lørdag. Hans klient erkjenner ikke straffskyld og begjærer seg løslatt.

– Det er uaktuelt at han skal sitte i varetekt i denne saken, fordi det ikke er etablert skjellig grunn til mistanke. Det er ikke gjennomført et drap. Derfor skal han ikke sitte i varetekt, sier han.

– Hva legger du at det ikke har vært et drap?

– Siktede har knyttet seg til stedet og forklart hva som skjedd der, og det er ikke en handling som medfører straff, sier Ringnes.

Han mener mistankegrunnlaget mot hans klient er svakt.

– Det er svakt fordi det er i hovedsak bygget på siktedes egen forklaring. Det er spekulasjoner i en tidslinje som påtalemyndigheten mener ikke stemmer. Jeg mener det er et svakt mistankegrunnlag for en siktelse om drap, sier Ringnes.

– Hvordan har din klient forklart seg?

– Han har forklart seg om alle omstendigheter han er blitt spurt om. Han har søkt å bistå med å opplyse det forholdet som tross alt har skjedd, sier Ringnes.



Nekter straffskyld

Hilde Mo, som forsvarer en av de andre siktede, opplyser at hennes klient stiller seg helt avvisende til begge siktelsene han har blitt presentert for.



Forsvarer Anette Myrhaug sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.



Den fjerde siktedes forsvarer, advokat Geir Lippestad, opplyser at klienten ikke erkjenner straffskyld.