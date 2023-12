Permitteringsbølge i dette markedet: – Kritisk

Vi bruker ikke like mye penger på byggevarer som før. Flere av de største aktørene må nå ty til permitteringer.

Det er tunge tider i byggebransjen. Mandag varslet byggevarekjeden Maxbo at de må permittere rundt 100 ansatte.

Trond Olav Horten er daglig leder for boligbyggeren Nordbolig på Hamar. Han forteller om en sammenhengende nedgang siden juni 2021.

– I vårt marked, som stort sett er nybygg, merker vi det veldig direkte, sier han.

Ifølge Horten har mange selskaper i bransjen, til tross for nedgangen, klart å holde aktiviteten noenlunde oppe frem til nå, på grunn av ordrer som kom inn før nedgangstidene.

Nå er imidlertid denne ordrereserven brukt opp.

– Det er nå man vil føle krisa på kroppen, med permitteringer, oppsigelser og arbeidsledighet, sier han.

NEDGANG: Store deler av byggevarebransjen melder om kraftig nedgang i 2023. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

«Nær en krise»

Konsernsjef Trond Bentestuen i Maxbo mener det som nå skjer i byggevarebransjen er «nær en krise».

– Det er blytungt om dagen. Utviklingen i markedet i høst har vært brutal og dramatisk, sa Bentestuen til E24 denne uken.

Han får støtte av flere av sine konkurrenter, som TV 2 har vært i kontakt med.

Boligbyggekonsernet Mestergruppen, som eier en rekke kjeder som Byggtorget og XL-bygg, har i 2023 måttet redusere bemanningen med 200 årsverk.

Konsernsjef Mikkel Sandvik sier det tilsvarer 15 prosent av bemanningen.

– Vi har løst dette gjennom naturlig avgang, permitteringer der dette har vært aktuelt, og også nedbemanninger, sier Sandvik.

– Kritisk

Han sier bransjen er vant til svingninger og dermed har stor omstillingsevne, men at de nå opplever et betydelig fall i aktiviteten.

– I det perspektivet er det imidlertid viktig å merke seg at mye av aktiviteten i 2023 har vært basert på ordrereserve, og at denne er vesentlig svakere når vi går inn i 2024. Med det som utgangspunkt kan man karakterisere situasjonen som kritisk, sier han.

Sandvik tror både 2024 og 2025 vil bli krevende.

Har nedbemannet

Også Byggmakker kaller markedet «krevende». Spesielt privatmarkedet.

– Vi, i likhet med mange andre bransjer merker dyrtiden godt. Vi som forbrukere må prioritere annerledes når levekostnadene øker, sier direktør Kjell Vidar Dokken.

– Det er som kjent vesentlig lavere aktivitet på igangsettelser av nye boliger, og oppussingsprosjektene er ikke så store og omfattende som vi så tidligere. Folk er rett og slett mer forsiktige.



Byggmakker annonserte i august at de så seg nødt til å nedbemanne med rundt 60 ansatte.

Dokken sier det per nå ikke foreligger konkrete planer om permitteringer.

– Men vi følger markedssituasjonen tett, sier han.

Opplever vekst

Det er imidlertid ikke alle byggevareaktørene som ser like mørkt på situasjonen.



Norgessjef Niklas Hamberg i Byggmax sier de «håper og satser på» et bedre marked i 2024.

– Vi som flere i bransjen opplever at folk har mindre å rutte med, men vi føler oss godt rustet til å takle både nåværende og fremtidige utfordringer, sier Hamberg til TV 2.

– En viktig faktor som gjør at Byggmax skiller seg ut i byggevarebransjen er at vi er en av få aktører som satser på hjemmefiksere, sier han.

GODT RUSTET: Byggmax sier de er godt rustet for utfordringene. Foto: Frode Hoff / TV 2

Også Obs Bygg mener de står godt i markedet, og sier de opplever vekst.

– Obs Bygg er en lavprisaktør i privatmarkedet for byggevarer, og opplever at kundene er opptatt av å ta vare på og vedlikeholde hjem og fritidsbolig også i mer krevende tider, sier kjededirektør Espen Braaten.

– I dyrtiden ser vi at kundene prefererer de aktørene som har lave priser kombinert med godt utvalg, det tjener Obs Bygg.

Braaten mener imidlertid at situasjonen i proffmarkedet for byggevarer er svært krevende for aktørene.

I VEKST: Kjededirektør Espen Braaten sier Obs Bygg er i vekst. Foto: Heiko Junge

Over halvering av ansatte

Tilbake på Hamar forteller Horten i Nordbolig at hans bedrift har gått fra 40 til 16 ansatte i løpet av de siste fire årene. Nå kan ytterligere nedskjæringer stå for døren.

– Vi utsatte problemet noen uker med å leie ut to mann til en annen bedrift, men nå har vi sendt ut permitteringsvarsel til fire tømrere, sier han.

Horten frykter mange bedrifter kan gå over ende om ingenting blir gjort. Han sier bransjen opplever å snakke for døve ører når de prøver å lufte problemene for politikerne.

– Må krisa bli så stor at hele bransjen må ligge nede med brukket rygg før det skjer noe? spør han.

– For det er dit vi er på vei.

Om krisen i bransjen fortsetter, kan konsekvensen bli boligmangel, advarer Horten.

– Boligprodusentene har sagt at vi trenger rundt 30.000 nye boliger årlig. Nå ligger vi på rundt 13.000.

– Det fører ikke minst større press på leiemarkedet, men kan også være med på å holde prisen på bruktboliger kunstig oppe. Uten tilstrekkelig forsyning, får vi ikke et fungerende marked.