Per-Willy Amundsen slettet Facebook-innlegg om kvinnedagen

Stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen Per-Willy Amundsen har fått kritikk etter et Facebook-innlegg og påfølgende kommentar om islam og arabere.

Men han kom også med et innlegg om kvinnedagen, som nå er slettet.

Det skriver Dagbladet.

«Gratulerer til alle kjedelige kvinnemennesker som ønske å holde menn tilbake. Gratulerer! Dere har lyktes», skriver Amundsen videre.

«Vi betaler alle prisen. Gutter mislykkes over hele linjen. Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis.»

TV 2 har vært i kontakt med Amundsen som henviser til uttalelsene han har gitt til Dagbladet.

Ble for mye whisky

Avisen skriver at innlegget ble postet rundt halv to natt til fredag, men at det nå er slettet. Amundsen sier til Dagbladet at han hadde drukket for mye whisky.

Amundsen sier videre at han ikke husker å ha skrevet det, men at det etter alle solemerker er han som har gjort det.

– Det er ikke noe jeg ville skrevet i dag. Det hører ikke hjemme på en Facebook-side til en politiker. Det er et språk som ikke er greit, sier Amundsen på spørsmål om han angrer på å ha skrevet innlegget.



Videre sier han at han ikke har noen interesse av å rettferdiggjøre språkbruken i innlegget.

SLETTET: Dette innlegget ble postet, og så slettet fra Amundsen sin Facebook-konto. Innlegget er gjengitt flere steder, her fra X/Twitter. Foto: Skjermdump fra X/Twitter

– Du havnet også i en krangel om Israel i natt, der du endte opp med å slette flere innlegg. Hva skjedde egentlig hjemme hos deg i natt?, spør avisen.



– Det ble for mange whiskyer, det er det som er sannheten. Nå skal jeg begynne å høre på kona, og legge meg når det blir kvelden, sier Amundsen til Dagbladet på kvinnedagen.

Listhaug: – Veldig skuffet

Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke fornøyd med det som ble skrevet på Facebook, og beklager på vegne av partiet.

– Jeg er veldig skuffet over denne oppførselen. Det er ikke akseptabelt for våre politikere å oppføre seg slik i sosiale medier, sier hun til TV 2.

– Denne saken beklager jeg på vegne av partiet og vi vil følge opp dette internt.

LEDER: Frps leder Sylvi Listhaug er ikke fornøyd med Per-Willy Amundsen akkurat nå. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Tidligere fredag uttalte Listhaug at hun var glad for at Amundsen hadde slettet Facebook-kommentarene om islam og arabere.

– Jeg er fornøyd med at Per-Willy har fjernet og erkjenner at han ikke burde skrevet det han gjorde på Facebook. Dette var selvsagt noe partiet ikke står inne for, skriver Listhaug i en epost til NTB.

– Vi forventer at våre stortingsrepresentanter hever seg over et slikt opphetet debattnivå i sosiale medier. Vi kommer til å følge opp denne saken internt, skriver hun videre.