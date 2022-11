Per (64) har vært avhengig i 30 år – anslår at 700.000 sliter med det samme

– Det er veldig mange mennesker, sier overlege, som lar seg overraske over tallet.

SKREMMENDE: Per Støyva synes det er skremmende å høre at så mange nordmenn er avhengig av nesespray. Foto: Kåre Breivik / TV 2 / Privat

– Det ble nærmest en mani. Skulle jeg få sove om natta, så måtte jeg ha en dusj i nesa, sier Per Støyva til TV 2.

Nærmest hver eneste dag i 30 år har han brukt Otrivin nesespray én til to ganger om dagen.

Det som startet som en bihulebetennelse, utviklet seg til tre tiår med nesesprayavhengighet.

– Det ble som en kronisk tilstand. Jeg syntes også det funka veldig bra, så da fortsatte jeg bare med det. Etter en tid kunne jeg ikke klare meg uten, sier han og fortsetter:

– På det tidspunktet jeg ble hekta, så var nok bihulebetennelsen borte, men slimhinnene hadde fått juling, sier Støyva.

– Overrasket

64-åringen er langt ifra alene.

Ifølge overlege ved Øre-Nese-Hals-avdelingen på Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen, Sverre Karmhus Steinsvåg, anslår man at 700.000 nordmenn er avhengige av nesespray.

Det viser en fersk undersøkelse fra InFact med over 1005 respondenter. Der svarte 12,7 prosent av de har følt seg avhengige av nesespray.

– Da jeg så de tallene, ble jeg overrasket. Det er veldig mange mennesker, sier Karmhus Steinsvåg til TV 2.

Støyva mener antallet avhengige nordmenn er skremmende.

– Jeg får nesten gåsehud av å tenke på det. Det er et flott preparat, men det burde ikke være noe som hvem som helst kan dytte i trynet, for å så bli avhengig av det, sier han.

4,4 millioner

Ifølge henvisningen på nesespray, skal det maks tas i ti dager sammenhengende.

Salget av nesespray her til lands kan imidlertid tyde på at dette er noe mange ikke forholder seg til.

I første halvår i 2022 ble det solgt 4,4 millioner pakninger med slimhinneavsvellende nesespray, mot 3,1 millioner i samme periode i 2021. Det tilsvarer en økning på nesten 42 prosent.

Det viser tall fra FHI som TV 2 har fått tilgang til.

– Vi har registrert en gradvis økning i salget av nesespray over flere år, sier seniorrådgiver i FHI, Live Storehagen Dansie.

Flere årsaker

Hun mener det kan ligge flere årsaker bak den eksplosive økningen.

– Det kan enten skyldes at flere velger å behandle nesetetthet med nesespray, og/eller at mange bruker slimhinneavsvellende nesespray over lengre tid enn det som er anbefalt behandlingstid.

Karmhus Steinsvåg sier at nesespray-avhengighet fører til store utfordringer for folk.

– Dette er pasienter som opplever hverdagen som problematisk fordi de er potte tette i nesa. De sover dårlig og mister overskudd på jobb og i sosiale aktiviteter, forklarer han.

Det er noe Støyva er godt kjent med.

– Du får nærmest en kvelningsfornemmelse, og du hungrer etter luft fordi du ikke får trukket pust ned gjennom nesen, sier han.

Tilfredsstiller behov

Overlegen forteller at mennesker, som andre pattedyr, er nesepustere. Når vi da blir tette i nesa, er vi villige til å gjøre det meste for å få nesen åpnet igjen.

– Dermed tilfredsstiller opplevelsen av å få en akutt åpen nese et banalt behov i kroppen vår, sier Karmhus Steinsvåg.

Men bruker man det over anbefalt tid, kan det fort føre til store problemer og en følelse av avhengighet.

– Hvis man bruker nesespray utover ti dager, får nesehinnene for lite oksygen og det lages en betennelse som gjør at slimhinnene hovner opp. Da blir man tettere enn noen gang, og havner derfor inn i en veldig ond sirkel, sier overlegen.

– Livet er ille

Men det fins håp.

– Det som fins av hjelp er å forklare for pasientene hvorfor dette har skjedd, og hva som må til for å komme seg ut av det. De fleste er interessert i nettopp det, sier Karmhus Steinsvåg.

Blant annet kan man få et tilbud om en annen type nesespray med kortison som ikke gir den samme vanedannelsen, samtidig som man slutter på «vanlig» nesespray.

– Da har man gjerne noen uker hvor livet er ille, man er potte tett og sur, men etter hvert vil slimhinnene normaliseres. Dette vil gå over, men viljestyrke er kjempeviktig, sier overlegen.

– Mange synes at dette er så ille, i tillegg til at det koster mye penger. Så de aller fleste klarer å slutte, bare de skjønner hva dette handler om.

– Veldig tilfreds

Etter over 30 år med avhengighet har Per Støyva klarte å komme seg ut av den onde sirkelen.

Etter tips fra en kompis ble han anbefalt å prøve en ny type nesespray som som ikke skader slimhinnene på samme måte som for eksempel Otrivin.

– Jeg prøvde det først i mai, og har ikke brukt Otrivin siden. Nå våkner jeg ikke lengre opp med tørr nese, så jeg har vært veldig tilfreds med det, sier han.

Og nå er også alle flaskene med nesespray i huset til Støyva kastet.

– Jeg blir veldig overrasket om jeg begynner på Otrivin igjen nå. Det er ikke noe tema. Ved avhengighet så får man gjerne et mentalt sug, men det har jeg ikke hatt siden mai, sier han.