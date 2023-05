De er glade for årets lønnsoppgjør, men pensjonistene på Hamar tar ingen pjolterskål for Trygve Slagsvold Vedum før pengene er på konto.

I revidert nasjonalbudsjett vil pensjonistene få en «lønnsøkning» på rundt 8 prosent. Det er godt over ventet prisstigning.

– Vi setter av store midler til økte kostnader til pensjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Fantastisk

I kroner og øre vil det bety at de som har en pensjon på 400.000 kroner kan vente seg en pensjonsøkning på 32.480 kroner i år, mens de med lavere pensjon får skattelette.

På pensjonistkafeen Hornemansgården i Trondheim treffer vi Olav Norum (70). Han løfter armene og jubler når vi forteller om at pensjonistene blir utropt til budsjettvinnere.

FORNØYD: Olav Norum i Trondheim og er minstepensjonist. Han er glad for dagens nyhet om at de er budsjettvinnere. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det er jo fantastisk, det tror jeg aldri har skjedd før! Det er jo fantastisk hvis dette skjer, for som regel er vi bare en ubehagelig utgiftspost. For det er magert å være minstepensjonist, sier Norum.



Vi møter Oddrun Fjørtoft (74) på Gravdal kafe på Hamar. Hun har bevilget seg en kopp te og en kanelbolle på formiddagen nå som pensjonistene har fått lønnsøkning.



FORNØYD: Oddrund Fjørtoft feiret økt pensjonistlønn med kaffe og kanelbolle. Foto: Olav Wold / TV 2.

– Det er jo bedre enn ingenting. Jeg jo vært pensjonist noen år og det har ikke vært mye stigning i lønna.

– Men nå smiler du litt?



– Ja, jeg er glad for alt jeg får jeg, sier Oddrun.

Solveig Løvehaug (77) er ute på en sykkeltur i Hamars gågate.

PÅ TO HJUL: På sykkeltur i Hamar sentrum kunne Solveig Løvehaug melde at det var på tide at pensjonistene fikk et godt oppgjør. Foto: Olav Wold / TV 2.

– Det er det minste vi burde få. Kanskje i minste laget. Vi har jo ligget i underkant ganske lenge nå, mener Solveig.



På Hoels kafé i Strandgata på Hamar var det nesten som om pensjonistene ikke trodde på nyheten fra Jonas og Trygve som lover lønnsløft på åtte prosent.

Valgflesk

– Det tror jeg ikke noe på. De kommer til å ta det igjen i skatt. Særlig for de som har over 400.000 kroner i pensjon. Dem lover ting de ikke klarer å holde. For det skulle bli mindre skatt på de under 360.000. Og det tror jeg heller ikke på, sier Odd Egil Solberg (78)



– Du tror ikke på regjeringen?

– Nei! Dem sier ting som dem ikke kan holde. Bare valgløftene som ble gitt. De har jo ikke oppfylt noen ting.

– Men de lover mer pensjonspenger?

– Penger er greit det. Men prisene går jo opp mye mer. Se bare på bensinprisene. Nå er de på under 20. Men regjeringen sier man må sette opp prisen fordi det nå er for billig. Det samme er det for diesel. Nei, faderen, asså. Det derre tror jeg ikke mye på, sier Odd Egil

IKKE TROA: Odd Egil Solberg tror ikke på mer penger til pensjonisene før pengene er på konto. Foto: Olav Wold / TV 2.

– Blir det en pjolter på deg ikveld, etter lønnsøkningen?

– Nei, fadern. Det er torsdag, er det ikke det? Og først må vi se hva som skjer.

Leif Erik Zakariassen (81) har et mer avslappet forhold til årets lønnsoppgjør.

– For meg betyr det veldig lite. Jeg er ajour. Jeg har ikke behov for mer enn det jeg har og får. Men jeg tar det i mot, med glede, melder Leif Erik.

Ingen skål

Hos Geir Hansen (76) er et bare smil og glede.



– Jeg synes jo det var bra at de endelig kom med noe som er positivt. Nå har vi slept etter i flere år så vel, vel. De sier at prisstigningen ikke skal bli så høy. Så da får vi se da …



– Blir det en skål for Trygve og co. i kveld?



– De får aldri noen skål i fra meg. Men, men. De ble vel tvunget til å gjøre dette for å ikke miste absolutt alle tilhengerne sine, oppsummerer Geir Hansen inne på Hoels kafé.

I Trondheim sitter Turid Eriksen (81) sammen med familien, svigerinne og ektemann på kafeen. De blir glade når TV 2 forteller om innholdet i revidert nasjonalbudsjett.

KAFÉKOS: Turid, Klara og Johan Eriksen under formiddagskaffen på pensjonistkafeen Hornemansgården i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det er veldig positivt! Jeg tenker at dette har vært for lavt for oss pensjonistene, sier Turid.

Mannen hennes Johan Eriksen (86) forteller meg at de gjerne vil reise litt, nå når de får litt bedre råd.

– Det er veldig positivt. Vi fortjener dette. Jeg vil gjerne reise litt mer, nå som pengene kommer, sier Johan Eriksen.