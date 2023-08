Pengetørke hos bøndene

– Det er usikre tider, og bøndene tør ikke eller har ikke råd til å gjøre investeringer som driver landbruket framover, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Bondelaget har nå innhentet informasjon fra en rekke banker som tegner et dystert bilde av den økonomiske situasjonen bøndene er i.

Bankene melder om en betydelig økning av følgende:

Ønske om avdragsutsettelser

Forespørsler om utvidet kredittramme

Refinansiering

Stopp i finansiering av driftsbygninger

Bankene har også meldt inn at tallet på misligholdte lån er vesentlig høyere i 2023 enn i 2022.

BEKYMRET: Leder for Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Derfor har vi løftet denne situasjonen til statsråd Geir Pollestad i dag. Dette er en situasjon vi helt klart må følge tett i tiden som kommer, og vi håper han forstår alvoret, sier bondelagslederen.

Bakteppet er selvsagt økte kostnader og det høye rentenivået på investeringslånene bøndene har tatt opp. Men, Gimming etterlyser også fortgang i opptrappingsplanen for landbruket. Den skulle ha kommet i 2022, men den behandlingen har tatt lengre tid enn ambisjonen var. Nå håper organisasjonen at den nye landbruksministeren kan komme med noen signaler om når denne planen vil komme til Stortinget for behandling.

– Næringen har fortsatt til gode å se noe til denne planen. Regjeringen må få ut fingeren om bondens inntekt skal opp på nivå med resten av samfunnet. Da må vi ha en plan og et tallgrunnlag for å måle inntekten, sier Bjørn Gimming.