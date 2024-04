Pengekrise i skulen: – Må bryte lova

– Dette er dråpen som får begeret til å renne over, seier 13 år gamle Sigmund Mjaavatn.

Han er ein av fleire elevar i Bergen som i dag bytta ut undervisning med demonstrasjon.

Utanfor det gamle Rådhuset i Bergen møtte ungdommane opp for å markere kva dei synest om situasjonen på skulen deira.

– Vi demonstrerer mot sparetiltaka i bergensskulen. Vi mister 17 lærarar, fleire miljøarbeidarar, vi mister truleg kantina, og skulen er allereie i dårleg forfatning, seier Mjaavatn.

FRUSTRERT: Sigmund Mjaavatn er ein av mange elevar ved Rothaugen ungdomsskule som hadde møtt opp for å demonstrere onsdag. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi er veldig glade i lærarane våre, og vil gjerne halde på dei, seier elev Sofia Kaland.

– 95 prosent til løn

Akkurat no er krisa stor i Noregs nest største by.

I fjor brukte skulane i Bergen kommune 123 millionar kroner meir enn dei fekk tildelt. I mars fekk dei streng beskjed om at dei måtte halde seg innanfor årets budsjett.

– Det går ikkje saman utan at vi byrjar å bryte ein del lovverk, seier Hanna Hovland, rektor ved Rothaugen ungdomsskule.

For budsjettet er for lite. Ifølgje Bergens Tidende har annankvar skule i Bergen sagt at dei må bryte lovverket om dei ikkje får meir pengar.

– Det går først og fremst utover lærarnorma. 95 prosent av utgiftene våre går til løn, seier Hovland.

På Rothaugen skule har dei dermed måtte seie frå at 17 vikarar ikkje får fortsette

UROA: Rektor Hanne Hovland ved Rothaugen ungdomsskule i Bergen er uroa for alle kutta både dei og andre skular må gjere den komande tida. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Dette kan bli kutta

– Eg er uroa for elevane og for at vi ikkje har høve til å fange opp og hjelpe dei som treng det ekstra. Eg er uroa for dei tilsette som får auka belastning, seier rektoren.



Men det stoppar ikkje der. Færre lærarar kan også strupe mulegheitene for å dra på ekskursjonar med elevane. Overnattingsturane i kroppsøving heng i ein tynn tråd.

I tillegg kan ein også bli nøydd til å justere ned eller droppe vedlikehald av det gamle skulebygget. Det vil få konsekvensar for inneklimaet og dermed elevane.



– Dette er utfordrande, det må eg seie, sukkar rektoren.

Lovar å sjå på saka

Til TV 2 seier skulebyråd i Bergen, Daniel Hägglund (Frp), at dei vil lytte.

– Vi ser at vi vil ha eit behov for å styrke skulane opp mot revidert budsjett som kjem i juni. Dei lovpålagde oppgåvene som er i skulen, skal ein vere trygg på at blir gjennomført.

– Kan du garantere at skulane vil få midlane dei treng?



– Skulane må melde frå om dei ser at budsjettet ikkje strekk til. Desse tala vil vi få i slutten av månaden, så vil dette bli gjort til revidert budsjett, seier Hägglund.

LOVAR: Skulebyråd i Bergen, Daniel Hägglund (Frp) seier kommuneleiinga skal sjå på saka, men at det er trangt med pengar. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han understrekar samstundes at budsjettet framleis vil vere stramt. Skulane må dermed gjere sitt for å bidra til å halde kostnadane nede.

Byråden legg ikkje skjul på at kommunen står i ein krevjande økonomisk situasjon.

– Vi treng større rammer, enkelt og greitt. Vi har større utfordringar no enn vi nokosinne har hatt i skulen. Viss vi mislukkast her, kjem vi til å slite i framtida, seier Hägglund.

Positiv, men spent

Rektor Hovland er optimistisk til det byråden seier, men er likevel spent på den komande hausten.

– Det høyrest bra ut, men dei kutta vi har planlagt neste år må nok gjennomførast uansett. Det vert stramt.

MÅ SJONGLERE: Rektor Hanne Hovland ved Rothaugen ungdomsskule seier leiarane i skulane kjenner trykk frå fleire hald. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hovland seier situasjonen er ekstra utfordrande, fordi skulen er i eit krysspress.

– Presset er mellom ulike etatar. Mellom eigarane av skulebygget, dei som har ansvaret for innhaldet i skulen, og dei som innvilgar pengar. Det er utfordrande.

Peikar på kommunane

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) seier det er svært alvorleg om elevane i Norge ikkje får undervisninga dei har krav på.

– Regjeringa har styrkt kommuneøkonomien. Berre i 2024 fekk kommunesektoren ei vekst i frie inntekter på om lag 6,4 milliardar kroner. Det skal sikre at kommunar og fylkeskommunar får dekka auka kostnader, og at dei får eit auka handlingsrom til å levere gode tenester lokalt.

KLAR MELDING: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) seier kommunane skal ha fått pengar til å halde skulane i stand. Foto: Torstein Wold / TV 2

Ministeren understrekar at det er kommunane som er skuleeigarar, og at det er dei lokale politikarane som må prioritere elevane i sine lokale budsjett.

Utdanningsforbundet: – Svært uroa

Sentralstyremedlem Thomas Nordgård i Utdanningsforbundet seier problema i Bergen dessverre er gjenkjennelege frå resten av landet.

– Det er mange kommunar som slit med økonomien og ønskjer å kutte i skule- og barnehagebudsjetta. Det er vi svært uroa for for.

– Kva er det som uroar deg mest?

– At det vert eit dårlegare tilbod til ungane. Under pandemien snakka vi veldig ofte om dei sårbare barna, og at veldig mange var uroa for dei. No er det dei same barna som vert hardast råka av disse kuttforslaga, seier Nordgård.

UROA: Sentralstyremedlem Thomas Nordgård i Utdanningsforbundet seier han fryktar pengekrisa skal hindre rekruttering til læraryrket. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han seier alle politikarar er nøydde til å ta saka på alvor, og kanalisere ressursane til dei som treng det mest – i dette tilfellet skulane og barnehagane.

– Vi slit allereie med rekruttering av lærarar. Dei som har denne jobben i dag, er dei einaste truverdige ambassadørane for yrket. Difor må dei få rammevilkåra dei treng, seier Nordgård.