Pelsdyrbønder i sjokk over sine egne

– Vi pelsdyrbønder har gjennomlevd mye, likevel kom det som et sjokk da Landbruksdirektoratet ut av det blå stakk nye kjepper i hjulene for oss, sier en fortvilt Øystein Storholm, tidligere pelsdyrbonde.

I 2019 ble næringa deres vedtatt nedlagt i Stortinget, det skjedde etter at Venstre ble tatt inn i Solberg-regjeringa, og partiet krevde nedlegging av pelsdyrnæringa.

GITT BORT I MORGENGAVE: En gang pelsdyrbonde. Øystein Storholm sier i dag at levebrødet hans ble gitt som morgengave til partiet Venstre da de kom kom inn i regjering i 2018. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Alt vi eier og alle verdiene våre ble gitt bort i «morgengave» under regjeringsforhandlingene, sier Storholm, som mener at også dagens regjering nå er i ferd med å svikte pelsdyrbøndene. Og da snakker han til sine egne: Storholm er selv aktiv Senterparti-politiker i Oppdal, Trøndelag.

– Sandra, du MÅ rydde opp!

I et åpent brev til landbruksminister Sandra Borch skriver tre tidligere pelsdyrbønder, alle lokalpolitikere i Senterpartiet, at de nå etterlyser fakta i saken, og at deres egen statsråd må slutte å tåkelegge saken.

Etter at den forrige regjeringa valgte å fase ut pelsdyrnæringa, ble det etter hvert satt i gang taksering av farmene. Spørsmålet var hvor mye hver og en skulle få i erstatning. Dette arbeidet har nå stoppet opp.

– Hva er årsaken, spør vi statsråden, vi trodde vi var i havn? Og vi er mennesker i krise, som sårt trenger pengene til å sette i gang med noe nytt å leve av.

Storholm, sammen med Jan Ove Horpestad og Kristian Aasen, beskriver seg selv som «dypt fortvilte pelsdyrbønder». De venter på erstatninga som kan ta dem videre, etter at næringa deres forsvant omtrent over natta.

MINK IKKE ØNSKET: Jan Ove Horpestad fikk ikke lenger lov å drive med minkoppdrett. Nå venter oppdrettere over hele landet på erstatning som kan sette i gang nye næringsveier. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Norsk landbrukstakst (NLT) har hatt oppdraget med å besøke gårdene og regne ut hva de enkelte bøndene skal ha som erstatning. Nå er arbeidet deres stoppet opp fordi Landbruksdirektoratet har sagt opp kontrakten.

– Vi hadde svært grundige og profesjonelle takstmenn på besøk her i Oppdal, forteller Storholm, som legger til at bønder over hele landet har stor tiltro til takseringa.

– Bare fem har fått utbetalt erstatning

– Dette begynne å nærme seg en skandale, sier Fremskrittpartiets landbrukspolitiske talsperson, Bengt Rune Strifeldt. Han stilte landbruksministeren spørsmål i Stortingets spørretime onsdag.

– Bare fem pelsdyrbønder har så langt fått utbetalt det de har krav på!

Strifeldt sier videre at Stortinget har vedtatt en erstatningsordning som ikke kan forstås på annet vis enn at «verdiene skal dekkes fullt ut, og at maskiner og utstyr må vurderes og verdsettes».

– Vi skal til bunns i dette, og kommer til å følge opp saken helt til den siste pelsdyrbonden har fått den erstatningen de har krav på.

BORCH I FORSVAR: Landbruks - og matminister Sandra Borch, Senterpartiet, parerte kritikk fra talerstolen i Stortinget. Foto: Lars Nyland / TV 2

I spørretimen svarte landbruks- og matminister Borch at det må gjøres noen skjønnsmessige vurderinger.

– Men min viktigste oppgave er å få til et riktig oppgjør, der rett beløp skal betales ut. Vi må få ut pengene fort til de som har rett til det, men det må gjøres ei individuell vurdering av hvert enkelt gårdsbruk. Dette skal gjøre så fort som mulig, sa statsråden, som også hadde et lite spark til Fremskrittsparti-representanten.

– Det var jo Fremskrittspartiet som var med på å gi nedleggelsen av næringa i morgengave til Venstre, da disse partiene satt sammen i regjering.

UØNSKET REV: Et flertall på Stortinget ønsket ikke lenger å ha denne næringa i Norge, men besluttet også at pelsdyrbøndene skulle kompenseres slik at de kunne komme seg videre i andre næringer. Foto: Stein Roar Lite/TV 2

Ble det for dyrt?

– Alle vet at vi motvillig ga etter for Venstres krav om et forbud mot pelsdyravl i regjeringsforhandlingene, svarer Bengt Rune Strifeldt, og legger til at nå går hans parti i bresjen for å gi bøndene en korrekt erstatning.

I Stortinget fortalte statsråden at hun har tilbudt de som nå venter på pengene et forskudd.

– Forskudd er vel og bra, men for mange av oss er disse forskuddene kun egnet til å betjene renter og forsikring, besvarer Øystein Storholm. Han er ikke imponert over egen statsråd.

De tre pelsdyrbøndene skriver i sitt åpne brev til Borch at de aner hva det egentlige motivet her er - at det blir for dyrt for regjeringen, at de synes takstene er satt for høyt.

– Kostnadene, de blir som de blir! Var det korte svaret Sandra Borch kom med i Stortinget.

Sykmeldt og hardt prøvet

– Vi snakker på vegne av våre mange fortvilte kolleger rundt om i landet, flere av dem har vært så syke at det har stått om liv. De aner ikke hvor veien går videre i livet.

FORTVILT BONDE: Oppdretter Jan Ove Horpestad i Rogaland er en av brevskriverne. Også han er aktivt medlem av Senterpartiet. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Det sier Øystein Storholm , han har selv vært sykmeldt i ett år - og er helt klar på at dette kan kobles til den ekstreme situasjonen de ble satt i for snart fire år siden.

Flere av bøndene har bestilt riving av byggene som har huset pelsdyra. Men det kommer ikke penger slik at de kan finansiere dette.

Nå ber de sine politikerkolleger i Senterpartiet om å handle raskt. Storholm sitter i styret i Senterpartiet i Oppdal.

«Dessverre er det nå din opptreden i Stortinget, Sandra, som framstår aller mest uforståelig», skriver de tre bøndene i det åpne brevet.

– Dere er ikke skyld i forbudet på noe som helst vis, men nå er det du og Senterpartiet som eier denne saken.

– Vi pelsdyrbønder er et hardt prøvet folk, nå tåler vi ikke mer!