Peker på fylletrend – slik vil de unngå nytt Kollen-kaos

HOLMENKOLLEN (TV 2): For første gang på fire år skal årets skifest i Holmenkollen arrangeres som normalt. Aktørene kommer med en klar beskjed til publikum.

COMEBACK: Holmenkollen skifestival gjør i år comeback etter å ha blitt kraftig begrenset under pandemien. Foto: Berit Roald / NTB

I 2018 ble det som skulle være en folkefest i Holmenkollen, gjort om til et eneste stort fyllekalas.

Titusenvis av mennesker ute i marka resulterte i overstadig berusede unge voksne og en rekke ulykker. Totalt åtte personer ble skadd, hvorav én kvinne alvorlig.

Charlotte Skoie Nielsen har tidligere fortalt om hendelsen i A-magasinet.

– Jeg mistet bevisstheten umiddelbart og kjente ingen smerte da foten min traff en strømavtager, sa Skoie Nielsen i intervjuet.

Tre vektere og to passasjerer hjalp kvinnen opp fra T-banesporet. Alle havnet på legevakten.

TRENGSEL: Da titusenvis av publikummere skulle komme seg hjem fra Kollen i 2018 oppsto det trengsel og kaos på T-banen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Forventer storinnrykk

Året etter ble det tatt grep, men likevel ikke nok til å unngå kaos.

I 2020 kom pandemien og satte en stopper for arrangementet.

I år er det derfor første gang på fire år at skifesten arrangeres som normalt.

Her barker de sammen i Holmenkollen

– Vi forventer en strålende helg og det kommer til å være masse publikum, både på stadion og ute i marka. Så vi ser frem til å høre «Kollen-brølet» i nasjonalanlegget igjen, sier daglig leder i Holmenkollen skifestival, Stefan Marx, til TV 2.

Nylig passerte de 10.000 solgte billetter inne på stadion.

Det er imidlertid ute i skogen hvor de store utfordringene har oppstått de foregående årene.

– Folkefesten i Kollen er både på stadion og i skogen, så det ønsker vi velkommen og er noe vi gleder oss til, sier Kollen-sjefen.

HØYE FORVENTNINGER: Kollen-general Stefan Marx gleder seg til helgen, og håper grepene de har tatt, skal forhindre et nytt kaos. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Lokker med TikTok-stjerner

De har derimot tatt flere grep for å unngå kaostilstander i marka.

– For første gang i år, så har vi et arrangement inne på arenaen som retter seg mot unge, slik at de kan få oppleve fest og moro med diverse TikTok-stjerner, men på en trygg og rusfri måte, sier Marx.

Tidligere år har det vært meldt om hendelser hvor barn helt ned i 14-årsalderen har konsumert alkohol ute i skogen.

LOKKEMIDDEL: Arrangørene i Kollen håper TikTok-stjernen og artisten David Mokel, her avbildet med to av guttene i Ballinciaga, skal friste ungdom til å droppe fyllefest i marka, og heller velge deres rusfrie arrangement. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Kollen-generalen føler seg trygg på at grepene de har gjort skal forhindre at dette gjentar seg, men legger også en del av ansvaret på publikum selv, samt foreldrene.

– Vi oppfordrer foreldrene til å snakke med barna sine, og sørge for at de heller kommer til det rusfrie arrangementet inne på arenaen.

Fylletrend

– Hva tror du er grunnen til at folkefesten i Kollen, har blitt forbundet med et fyllekalas?

– Jeg tror dessverre det er en trend i befolkningen, som ikke vi som arrangør kan ta ansvar for. Men vi må gjøre det vi kan for å trygge vårt arrangement, sier Marx.

FYLLEFEST: Mange benytter muligheten til å ta seg en skikkelig fest under Kollen-arrangementet. Foto: Berit Roald / NTB

Stabssjef i Oslo-politiet, Harald Nilssen, sier til TV 2 at deres mål er et alle, både barn og voksne, skal føle seg trygge under årets arrangement.

– Vi har hatt god dialog med arrangør både i forkant og underveis, og justerer nødvendige tiltak etter behov fortløpende. Arrangør har også et selvstendig ansvar for ivaretakelse av sikkerheten til de som kommer, sier Nielsen.

Styrker beredskapen

Stabssjefen understreker at politiet vil styrke beredskapen før helga.

– Politiet vil ha personell i og utenfor arenaområdet, og har fokus på en trygg avvikling av arrangementet. Beredskapen er generelt styrket, sier Nielsen.

Også kollektivselskapet Ruter forbereder seg på en travel helg.

– Lørdag og søndag kjører vi maks kapasitet på T-banen til og fra Holmenkollen, med fire avganger i kvarteret, sier pressevakt Benjamin A. Øveraas til TV 2.

Slik var Kollen-kaoset: – Jeg blir flau av folks oppførsel!

I perioder vil kapasiteten på linjen være oppe på 14.000 passasjerer i timen. Til vanlig er den på 2000 passasjerer.

– Vi oppfordrer alle som skal reise med kollektivtransporten å beregne god tid, vise hensyn til andre passasjerer og følge instruksjoner fra vektere på stedet, sier Øveraas.