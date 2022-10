Peker på flere røde flagg før Halloween-tragedien

Store folkemengder i trange gater førte lørdag kveld til tragedie under Halloween-feiringen i Seoul, Sør-Korea der 153 mennesker har blitt bekreftet død så langt.

Én nordmann er blant de døde.

– Dessverre er det ingenting nytt i denne ulykken som skjer her nå. Det er de samme tingene vi har vitnet tidligere.

Det sier Martin Holmes. Han er sikkerhetssjef i Bergen Live og har en bachelorgrad i publikumssikkerhet fra Storbritannia.

– Perfekt storm

Han mener det var mange røde flagg i forkant av hendelsen.

– Med post-pandemi, nyåpnede landegrenser og en trang bargate, bygde det seg opp til en perfekt storm, sier Holmes.

SØRGER: En mann sørger foran blomsterhavet som har dannet seg etter tragedien som så langt har krevd 153 menneskeliv. Foto: Anthony Wallace / AFP

Han viser til blant annet Chen Yi-plassen på Bund, hvor 36 ble drept da 300.000 personer samlet seg for nyttårsfeiring i 2014, eller Roskilde, hvor ni døde under i år 2000.

– Dårlig publikumshåndtering fører til store publikum-kollapser: Alt for mange mennesker kommer fra et stort, bredt område, så skal de bevege seg inn i en smal gang. De som er bak vil ikke registrere at folkene foran er fastklemt, og vil derfor bare presse på.

– Fryktelig galt

Jørgen Aass er daglig leder og partner i S-plan. De er spesialister på sikkerhetsplanlegging og håndtering av store folkemengder.

I sommer sto de blant annet for planleggingen av Rammstein-konserten i Oslo, hvor 60.000 publikummere var til stede.

Han understreker at det ikke nødvendigvis må enorme folkemengder til for at det kan gå fryktelig galt.

TRAGEDIE: Redningsmannskaper forsøker å redde liv etter trengselskaoset som oppsto. Til tross for iherdig innsats mistet minst 153 mennesker livet. Foto: Yonhap News Agency

– Det er et forhold mellom tilgjengelig rom og antall mennesker som skal inn på den plassen. Det har vært alvorlige ulykker med bare et fåtalls tusen til stede, hvor mange menneskeliv har gått tapt, sier Aass.

– Styrer ikke din egen kropp

Sikkerhetseksperten understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, da han ikke har detaljert kunnskap om hva som skjedde under Halloween-feiringen i Seoul lørdag kveld.

KREVENDE: Å ta kontroll over en folkemengde som har mistet kontrollen, kan være ekstremt krevende, sier sikkerhetsekspert Jørgen Aass. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– På et eller annet tidspunkt går det fra individ til masse. Når mengden blir så tett, styrer du ikke lenger din egen kropp, men du er et resultat av alle menneskene rundt deg. Det kan gjøre at du ikke klarer å løfte armen, fordi det er så tett. Hvis noen ramler, ramler du også, forklarer Aass.

På denne måten kan det danne seg såkalte kratre i folkemengden.

– Og fordi det er så tett, klarer du ikke unngå havne i disse. Hvis du ramler ned i et slikt krater kan det skje at presset mot lungene blir så hardt at du ikke klarer å puste, sier han.

– Ikke mulig før det er for sent

Aass sier at det viktigste man kan gjøre for å unngå lignende katastrofer, er å forstå publikummet.

– Du må forstå hvorfor mennesker kommer, hva slags mennesker som kommer og hva slags motivasjon de har. Ikke minst må man forstå hvordan publikummet beveger seg, og hva vi kan forvente av adferd. Alt dette er med å danne et bilde over hva slags risiko publikummet medfører, sier han.

KLEMT IHJEL: I denne trange gaten ble flere titalls mennesker klemt ihjel, lørdag kveld. Foto: Kim Hong-ji / Reuters

Å ta kontroll over en stor folkemengde som er ute av kontroll, er imidlertid ekstremt krevende, understreker Aass.

– Å opprettholde kontroll er veldig viktig når du jobber med store folkemengder. I det øyeblikket du mister kontrollen skal det utrolig inngripende og ressurskrevende tiltak for å ta den tilbake, sier han og legger til:

– Av og til er det ikke mulig før det er for sent, rett og slett.

Mye å lære

Martin Holmes mener det er lærdom å ta med seg fra tragiske hendelser, som den i Seoul, for å forhindre at liknende situasjoner oppstår.

– I Europa har vi tatt disse utfordringene på alvor. Vi har satt oss ned med alle disse ulykkene for å se om vi kan lære av det.

– Det som er viktig etter slike hendelser er å objektivt knekke ned problemstillingen, for så å rette kritikk mot ansvarlige aktører og myndigheter. Slik vil en kunne jobbe for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Holmes er tydelig på at det hvis det er noe de har lært, er det at man ikke nødvendigvis lærer.

– Det eneste vi kan gjøre er å se disse faretegnene gang på gang på gang.