Pause i forhandlingene – starter opp igjen søndag

KONSTRUKTIVT: Riksmekler Mats Ruland (til venstre) sa etter lørdagens møte at partene er svært konstruktive, og at de skal møtes igjen søndag. Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS til høyre. Foto: Alf Simensen / NTB

Rundt klokken 16.30 lørdag forlot partene forhandlingsbordet.

– Partene møtes til forhandlinger igjen søndag klokken 12, sier riksmekler Mats Ruland til TV 2.

Han sier partene oppleves som konstruktive, og at det er grunnlag for videre samtaler.

– Vi er ikke i mål, og for at det skal bli en løsning må alle elementene være løst, og det er de ikke nå, sier han.

– Vil elever og lærere være tilbake på skolen mandag?

– Det vet vi ikke enda.

Lørdag var arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS, Steffen Handal i Utdanningsforbundet og de to andre lærerorganisasjonene Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund i forhandlinger hos Riksmekleren.

– Vi er her kun for å finne en løsning, sa Gangsø til TV 2 på vei inn i forhandlingene.

Riksmekleren roste partene lørdag ettermiddag for å være konstruktive i møtene.

Er godt forberedet

Klokken 13.34 lørdag var partene tilbake fra lunsj.

– Vi er i en prosess, og det er for å se på alle muligheter for å løse konflikten og få avsluttet streiken, sa Handal.

Han ville ikke kommentere hvor konkrete ønskene som lå på bordet var, hvor langt unna partene er, eller hvor lang tid han trodde møtene kunne ta.

– Det kan ta mange timer eller det kan gå fort, eller det kan til og med ta dager for alt det jeg vet, sa han til TV 2.

Handal var håpefull og sa at Utdanningsforbundet er godt forberedt.

– Vi er her så lenge det er håp. Vi jakter en løsning som gjør at lærerne ikke lenger skal sakke akterut i lønnsutviklingen, og at vi skal gjøre noe med den andelen uten lærerutdanning, som faktisk står å underviser i norske klasserom, sa han.

MØTES: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal og Aina Skjefstad Andersen med riksmekler Mats Wilhelm Ruland før møtet med partene i lærerstreiken på Riksmeklerens kontor i Oslo lørdag. Foto: Annika Byrde / NTB

Håper på løsning

Klokken 11.35 kom partene ut for ta seg en pause.

– Vi snakker sammen fortsatt. Så lenge vi sitter sammen, så er det jo håp, sa Handal da.

Ifølge TV 2s opplysninger, satt KS fremdeles inne hos Riksmekleren under pausen.

– Vi er i en prosess, sa ordknappe forbundsleder Mette Walker i Skolenes landsforbund.

STREIK: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland før møtet med parterne i lærerstreiken på Riksmeklerens kontor i Oslo lørdag. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

Tok med boller

Partene ble innkalt til nytt møte av Riksmekler Mats Ruland etter et møte med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fredag ettermiddag.

– Det er en fastlåst situasjon, og vi vil trolig holde på lenge i dag, sa Ruland til NTB på vei inn til møtet.

På vei inn i møtet hadde han med seg boller, som han håpet vil lette på stemningen under meklingen.

Lærerstreiken har pågått siden 8. juni, og trappes ytterligere opp neste uke. Da vil totalt 8.450 lærere være tatt ut i streik.