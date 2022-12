Påstår metoo-anklaget psykiater ikke kjente til at Rød-Larsen var syk

Anklagene fra forfatter Hilde Rød Larsen om at en norsk psykiater utnyttet sin legerolle overfor henne har vekket sterke reaksjoner . Nå påstår psykiateren via sin advokat at det var ukjent for ham at hun var syk.

En uke etter at Rød-Larsens anklager mot en norsk psykiater ble kjent gjennom et intervju med den danske avisen Information, bestrider mannen hennes versjon.

Rød-Larsen har fortalt at hun i forbindelse med arbeidet med romanen «Diamantkvelder» innså at det hun som ung ble utsatt for det hun beskriver som grenseoverskridende handlinger fra en kjent psykiater.

DIAMANTKVELDER: Hilde Rød-Larsen er aktuell med boken «Diamantkvelder». Foto: Tine Poppe

Psykiateren har gjennom sin advokat Halvard Helle tidligere avvist at at han utnyttet sin rolle overfor en syk person.

Nå avviser han også at han var kjent med at Rød-Larsen var syk.

– Men det blir påpekt at han var en fagperson, at han var eldre enn henne, og at hun beskrev seg selv som i en sårbar situasjon, og at hun var syk?

– Det er ukjent for ham, sier Helle til TV 2.

– Hva var ukjent for ham? Påstandene om at hun var syk?

– Ja.

– Men han skal ha kommentert, ifølge henne, at hun var for tynn. Han er ekspert på spisevegring. Burde ikke han skjønt at hun var syk?

– Det er ikke aktuelt for meg å gå inn i detaljer i saken. Det vil vi gjøre overfor Helsetilsynet dersom de spør, da skal de få svare på alle spørsmål.

Holder fast på sin versjon

Helsetilsynet opplyste i går at Rød-Larsens påstander om at hun ble utsatt for grenseoverskridende hendelser skal undersøkes av tilsynsmyndighetene.

Rød-Larsen holder overfor TV 2 fast ved at psykiateren kjente til spiseforstyrrelsen hennes, og sier at hun husker det første møtet med mannen glassklart, slik hun også har fortalt i intervjuet med Information.

«Da jeg traff vedkommende psykiater for første gang, sa han at han så at jeg var for tynn, og at han visste at jeg sikkert ikke hadde hatt det så lett. Dette fulgte han opp med å si at han holdt på med å skrive noe jeg ville kjenne meg igjen i. Noen dager senere etterpå fikk jeg teksten i posten, om flinke piker med spiseforstyrrelser», skriver hun i en sms til TV 2 tirsdag ettemiddag.

Har ført til fagdebatt

En rekke fremtredende psykiatere har på generelt grunnlag etter at Rød-Larsen stod fram uttalt at slike forhold er brudd på de etiske reglene for leger og psykiatere.

Leder i Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, er blant dem som mener omstendighetene peker mot at reglene er brutt, men understeker at rådet har ikke fått noen klage og dermed heller ikke behandlet påstandene.

– Men min magefølelse heller mot at de etiske reglene er brutt. Det handler om hvem han er, hvordan kontakten ble etablert og hvor den seksuelle relasjonen finner sted, sa han til TV 2 tirsdag.

Oppmuntret av støtte

– Støtten fra fagfeltet er veldig oppmuntrende. Ikke bare for meg, men for andre ofre i liknende saker, sier Rød-Larsen til TV 2.

Psykiaterens advokat avviser på sin side at de etiske retningslinjene er brutt i dette konkrete forholdet.

DEBATT: Hilde Rød-Larsens beskrivelser har ført til en debatt om hvor regelverket for leger og psykologer. Foto: Tine Poppe

– Dette er en personlig relasjon mellom to voksne personer som skjedde for mange år siden og som aldri har vært og ikke er en relasjon mellom lege og behandler, sier Helle.

– Nå påstår hun at han utnyttet sin stilling som lege for å få sex med henne. Hva er hans versjon?

– Han skal svare på disse anklagene til Helsetilsynet, men det ligger i det jeg har sagt at vi avviser et narrativ som går ut på at det skal være misbruk av en yrkesrolle eller noe slike ting. Det er en privat relasjon som ikke har noe med hans rolle og yrkesutøvelse og gjøre, svarer advokaten.

Advarer mot konklusjoner

Leder Lars Lien i Norsk psykiatrisk forening (NPF) er blant tre fremtredende psykiatere som mener at denne type forhold kan være asymmetriske.

I en kronikk i Aftenposten skriver de på generelt grunnlag:

«Asymmetriske maktforhold mellom mennesker utgjør alltid en risiko for at den svake parten kan bli utnyttet. Mennesker som besitter potensiell makt over et annet menneske, har alltid det fulle ansvaret for ikke å utnytte denne makten. Leger og psykiatere er blant dem som har et særlig ansvar».

Advokat Helle advarer mot å trekke slutninger i den konkrete saken.

– Var dette et asymmetrisk forhold?

– Jeg antar at de psykiaterne som debatterer disse spørsmålene gjør dette på helt generelt grunnlag. Det er i alle fall ikke noe i denne saken som gjør at den kan vurderes opp mot de bestemmelsene som ligger i helsepersonelloven og i det etiske regelverket som gjelder både for leger og psykologer, sier Helle.

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som undersøker påstandene mot psykiateren.

Advokat Helle har vært tydelig på at han mener det ikke er grunnlag for tilsynssak fordi det etter deres syn ikke foreligger en relasjon mellom lege og pasientrollen.