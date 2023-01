Påstander om hiv-sprøyter på utesteder: – Finnes ingen sjans

Påstander om at ungdom blir dopet ned med sprøyter og smittet av hiv på byen har spredt seg som ild i tørt gress på sosiale medier det siste døgnet.

«Det har vært mange tilfeller av stikk med voldtektsdop på utestedet Ivy i Oslo. Tre unge jenter har fått hiv gjennom sprøyte med hiv-infisert blod. Hold dere unna, og spre ordet.»

Slik lyder ett av mange innlegg som har satt fart på blant annet Snapchat og Tik Tok det siste døgnet.

Påstandene har spredt stor frykt, særlig blant unge jenter, og kommentarfeltene preges av «stay safe», «pass på hverandre» og «utrolig skummelt».

Ivy er bare ett av flere utesteder i Oslo som nevnes som eksempler på hvor det skal ha vært tilfeller av ungdom som har blitt dopet ned med hiv-infiserte sprøyter.

– Skummelt

Lisa Pedersen (23) har selv blitt eksponert for innleggene som har florert på sosiale medier det siste døgnet.

SKUMMELT: Lisa Pedersen (23) sier hiv-ryktene har skapt frykt i vennegjengen. Foto: Privat

Hun sier det er veldig ubehagelig når slik informasjon sprer seg.

– I dette tilfellet er det delt skjermbilder av venner som advarer venner i private chatter. Da blir det jo veldig troverdig, og selvfølgelig blir man bekymret og redd for at det stemmer, sier hun.

Selv er hun mer forsiktig når hun drar ut på byen nå. Hun forteller at påstandene har skapt stor frykt i vennegjengen.

– Jeg kjenner selv noen som har blitt dopet ned, så det er man jo alltid redd for. Når det gjelder hiv så er det lite informasjon om det, og da er det lett å tro på det folk sier i sosiale medier, sier Pedersen.

– Finnes ingen sjans

Generalsekretær i Hiv Norge, Anne-Karin Kolstad, sier til TV 2 at flere unge har henvendt seg til organisasjonen med bekymringer rundt hiv-smitte.

– Disse påstandene har ingen rot i virkeligheten. Det finnes ingen sjans for å bli smittet av hiv på denne måten, sier Kolstad.

Hun forteller at hiv smitter gjennom seksuell kontakt, og at de har svært god kontroll på situasjonen i Norge.

IKKE SANNSYNLIG: Generalsekretær i Hiv Norge, Anne-Karin Kolstad, sier ingen bør være redd for å bli smittet av hiv gjennom sprøyter på byen. Foto: Hiv Norge

– Har man hiv i Norge går man på medisiner som gjør at man ikke er smittsom. Viruset kan ikke spre seg når man går på medisiner, og det finnes nesten ikke sjans for å bli smittet i Norge i dag.

I Norge lever 4700 personer med hiv, ifølge Kolstad. Hun forteller at det finnes noen mørketall, men at tallene er så lave at de ikke lenger kan spores.

– Av de som er i risikogruppen, altså menn som har sex med menn, går 2000 på forebyggende medisiner, også kalt PrEP. Hiv-statistikken øker noe Norge, men dette skyldes i stor grad flyktninger, som også går på medisiner.

Kolstad forsikrer om at det ikke er grunn til å være bekymret for å bli smittet med hiv på byen.

– Vi har ikke hatt tilfeller av unge jenter som har blitt smittet siden 1980-1990 tallet. Det er ingen grunn til bekymring, og jeg skjønner ikke hvordan slike rykter kan oppstå, sier hun.

TV 2 har snakket med daglig leder på utestedet Ivy, som henviser til politiet og Hiv Norge i denne saken. Daglig leder, Eirik Magerøy, sier det er synd at dette skaper usikkerhet og engstelse blant unge, og at de ikke har hatt noen slike tilfeller.

Utestedet har også besluttet å anmelde ryktespredningen.

Har mottatt anmeldelser

Oslo politidistrikt opplyser at de er kjent med rykteflommen på sosiale medier og mottar sporadisk anmeldelser når det gjelder stikk med nål eller lignende.

Politiet er derimot ikke kjent med at omfanget er stort.

– Vi oppfordrer folk om å ta raskt kontakt med helsepersonell, for eksempel legevakt for undersøkelse, i tilfeller hvor de mistenker å ufrivillig ha fått i seg ukjente stoffer, sier Kamilla Karlsholmen Hauge, kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt.

UTELIVSBRANSJEN: Flere utesteder i Oslo får gjennomgå etter påstander om sprøytedop og hivsmitte. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Hun oppfordrer alle å anmelde dersom man utsettes for noe straffbart. Det er straffbart å skjult stikke en annen person med nål eller liknende.

– Det dukker som nevnt jevnlig opp noen slike saker, men det er vanskelig å hente ut statistikk fordi forholdene henføres under forskjellige statistikkgrupper avhengig av anmeldelsene.

Ifølge Hauge har Politiet fulgt opp flere utesteder, for å sørge for mer årvåkenhet angående problemet.

– Aktørene som driver utesteder har et ansvar for tryggheten til sine gjester. Politiet er jevnlig i dialog med utelivsbransjen om forskjellige utfordringer, og vi har faste samarbeidsmøter med sikkerhetsbransjen, sier hun.

– Ikke påvist smitte

Avdelingsoverlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål, Anne Maagaard, skriver i en mail til TV 2 at de verken kan bekrefte eller avkrefte ryktene.

– De aller fleste med kjent hiv står i dag på aktiv behandling og har ikke påvisbart virus.

– Vi har ikke fått noen henvendelser om dette og har ikke påvist hiv-smitte på noen som har opplyst at de kan ha blitt smittet på denne måten, sier Maagaard.

Avdelingsoverlegen understreker at hvis noen mistenker at de kan ha blitt smittet, enten ved ubeskyttet sex eller ved bruk av urene sprøyter, kan man få forebyggende hiv-behandling, slik at infeksjon ikke oppstår.

– På poliklinikken hos oss behandler vi omtrent 1800 mennesker som lever med hiv, og de de aller fleste står på god og effektiv behandling og er ikke seksuelt smitteførende, sier Maagaard.

– Personer med ubehandlet eller sviktende behandling av hiv er imidlertid smitteførende. Hvis man har hatt ubeskyttet sex med en hiv-smittet person som ikke står på effektiv behandling bør man oppsøke legevakten for vurdering av PrEP.