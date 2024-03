Påskeværet: Disse kan glede seg

BEST I VEST: Sol og skiglede på fløyen i Bergen Foto: Frode Hoff / TV 2

Det høres kanskje rart ut at meteorologer kan gi en pekepinn på været så langt fram i tid, når det kan være utfordrende å melde riktig vær for neste uke.

Seniormeteorolog Olav Erikstad ved StormGeo kan likevel si litt om været i påska allerede nå.

– Når vi kommer langt fram i tid, er det vanskelig å si noe om enkeltdager, på samme måte som det er vanskelig å skille mellom Sør-Norge og Nord-Norge. Det vi kan si er at været i Norge er veldig avhengig av hvor vi har fjellene. Og nå ser det ut til at det blir mer nedbør på østsiden av fjellene enn på vestsiden i påska. Det er litt annerledes enn det pleier å være, sier seniormeteorologen.

SNØVÆR: Det er større sjanse for snø i Øst-Norge. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Venter litt snø i fjellet i øst

Ifølge Erikstad ligger det an til at alle de store og kjente skisportstedene i fjellet i Øst-Norge kan få litt snø. Også steder som Oslo og Kristiansand kan få nedbør.

– Mesteparten av nedbøren vil komme øst for fjellene. Dette inkluderer også noen steder i Nord-Norge, som Finnmarksvidda, Bardufoss, Kirkenes og Varanger. Dette er fordi også disse stedene ligger øst for fjellkjeden.

– I Kautokeino og Karasjok er det ikke ventet mye nedbør, men det kan komme litt snø. Vi snakker ikke om mye snø, men det ser ut til å bli litt dårligere vær i øst enn på Vestlandet. Det vi gjør er å sammenligne med normalen, sier Erikstad.

Svært nær normalen

Når det gjelder temperatur, så vil vil den være svært nær normalen i påska, skal vi tro seniormeteorologen.

– Dette vil særlig merkes ved at de vil få stor forskjell på natt og dag på vestsiden av fjellene. I fjellene på Vestlandet og i Trøndelag vil du oppleve kalde netter, men at sola varmer godt på dagen, sier Erikstad.

PÅSKEDRØM: Dette er været vi ønsker oss til påske. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Stor usikkerhet

Klimaforsker Erik Kolstad ved NORCE og Bjerknessentret for klimaforskning mener imidlertid at det er for tidlig å si noe om påskeværet nå.

– Varslene spriker foreløpig i alle retninger. Det er ingen tydelige signaler, sier Kolstad.

Seniormeteorolog Olav Erikstad ved StormGeo er enig i at det er en stor usikkerhet ved påskevarselet, men at det likevel alltid er noen scenarier som er mer sannsynlige enn andre.

USIKKERT: Det eneste som er sikkert er at værvarselet for påsken er usikkert. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg har beskrevet det mest sannsynlige, og det er at det blir best i vest i påska, sier Erikstad.