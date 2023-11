Pasientene reagerer: – Ser grusomt ut

SLITT OG GAMMELT: Legevakta i Storgata bærer preg av å ha vært i drift i over 100 år. Nå skal de flytte. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

OSLO LEGEVAKT (TV 2): Etter 45.219 døgn i drift, er legevakta historie. Selv ikke en svært dramatisk hendelse sørget for stengte dører.

Siden 1. februar 1900 har legevakta i Storgata i Oslo sentrum tatt imot skadde pasienter. Men nå er det slutt.

– Vi har finregnet på antall dager, og vi har vært åpne i 45.219 døgn, sier avdelingsleder ved skadelegevakta, Knut Melhuus til TV 2.

Selv har han vært på jobb i over 14.000 av dem. Det tilsvarer nesten 40 år.

– Jeg har nok tilbragt mer tid her, enn jeg har gjort hjemme, sier 68-åringen.

INSTITUSJON: Knut Melhuus leder skadelegevakta i Oslo sentrum. Han omtaler arbeidsplassen som en institusjon i Oslo. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Det var nære på

Ikke én eneste dag har legevakta vært stengt.

– Det var nære på i 1943, under andre verdenskrig. For da landet det en udetonert lufttorpedo mellom legevaktsbygningen og Akerselva. Men selv da, stengte man ikke dørene her nede, sier Melhuus.

KRIGSHERJET: I 1943 var Oslo en krigsherjet by. All bombingen fikk også nesten konsekvenser for legevakta. Her fra en eksplosjon ved Oslo Havn, hvor 24 nordmenn ble drept. Foto: NTB

Men onsdag morgen ble lyset slukket i det over 100 år gamle bygget.

– Det er jo vemodig. Jeg kjenner denne bygningen inn og ut, sier sjefen på skadelegevakta.

For han har det vært en helt spesiell arbeidsplass.

– Det er jo dette uforutsigbare, og at man aldri vet hva som skjer i morgen. Også er det gleden av å hjelpe folk. Det er kanskje en klisjé, men vi føler veldig på det her, sier Melhuus.

– Ikke noe hyggelig

Legevakta i Storgata er unik i Europeisk sammenheng. For her er både skade-, allmenn- og psykiatrisk legevakt samlet under samme tak.

– Når man kommer inn til skranken sies det: Har du brukket benet, så går du til høyre. Har du nervesammenbrudd, går du til venstre.

Slik beskriver Ewa Ness, psykiatrispesialist og leder av psykiatrisk legevakt, arbeidsplassen sin.

Hun har jobbet her i nesten 30 år, men har nesten alltid følt at bygget er uegnet for det de driver med.

– Jeg synes ikke det er noe hyggelig å ta med pasienter inn hit. Det er rett og slett uverdige forhold, sier Ness.

GLEDER SEG: Ewa Ness har jobbet ved legevakta i Storgata i 30 år. Hun gleder seg enormt til å få en ny arbeidsplass. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– De reagerer ofte

Hun får støtte av kollega og psykologspesialist Kjetil Johnsen.

– Pasientene kommer inn på sitt mest sårbare, og vi må trygge dem på at her kan vi snakke, selv om det ser ganske grusomt ut.

De har merket at de slitte lokalene gjør pasientene utrygge.

– Pasientene reagerer ofte på lokalene, så det er ofte vi må åpne konsultasjonen med å beklage for hvordan det ser ut, sier Ness.

Skriftlige klager har de også fått.

– Det var en som sa at det så ut som et avhørsrom i Midtøsten. Og vi må jo bare beklage det, for det er jo helt riktig.

SLITT: Legevakta har vært i de samme lokalene i 123 år. Det bærer bygget tydelig preg av. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Prislapp: Tre milliarder

Men nå er legevakta historie. Onsdag flyttet de inn i nye lokaler på Aker. Prislappen er på tre milliarder kroner.

Hva som skal skje med de gamle lokalene i Storgata har kommunen ikke bestemt seg for enda.

Legevakten i Oslo er en av tre i Europa som fungerer som et frittstående helsetilbud uten å være en del av et sykehus. Bare i Bergen og i Genève har de samme ordning.



– Vi ser at antallet «unødvendige» innleggelser ved sykehus er mye lavere på grunn av denne delingen. Uten dette ville vi måttet bygge mye større sykehus, har OUS-direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth uttalt til NTB tidligere.

ENDELIG NYTT: Etter å ha vært planlagt i over 15 år, åpner den nye legevakta dørene onsdag morgen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Uaktuelt

At legevakta skulle flytte til splitter nye lokaler har det vært snakk om i nesten 15 år.

– Jeg skal etter planen jobbe i to år til. Jeg må jo få med meg ny legevakt, sier Melhuus.

Til tross for at bygget er nedslitt, innrømmer den erfarne legen at det er vemodig å flytte.

– Dette er en institusjon i Oslo.