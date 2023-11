Partiveteran mener Ap må ta ledergrep

BOKAKTUELL: Thorbjørn Berntsen lanserer sin andre bok «Hva skjedde – hva skjer,» der han tar et oppgjør med mange sider av Arbeiderpartiets politikk. Berntsen mener at partiet mangler et tydelig prosjekt. Foto: Invild Gjerdsjø /TV 2

I forbindelse med lanseringen av boken «Hva skjedde – og hva skjer,» ført i pennen av forfatteren Hans Olav Lahlum, delte Berntsen en ramsalt beskrivelse av Arbeiderpartiets utfordringer og problemer. Han sier rett ut at Arebeiderpartiet (Ap) under Jonas Gahr Støres ledelse mangler et tydelig politisk prosjekt.

– Vi må bli klarere på en del politiske spørsmål. Vi har svære virksomheter og folk som vasser i penger og drar til Sveits. Samtidig er det folk som står i kø hos Frelsesarmeen for å få mat. Det gjør vondt i kroppen å se slikt, sier Thorbjørn Berntsen til TV 2.



ERFAREN: Thorbjørn Berntsen er Ap-veteran, og den lengstsittende miljøvernministeren i historien. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Vanlige folk

Han mener Arbeiderpartiets problemer kan skyldes at partiet har distansert seg fra manuelle yrker og vanlige arbeidsfolk.

– Jonas har vist hvor han står sosialt sett, men han er veldig forsiktig når det gjelder å fokusere på den nedre siden av den sosiale midstreken. Vi har ikke hørt Jonas si at rikingene har blitt for rike, så det må han gjøre snart. Ellers får han ikke lov å heise 1. mai-flagget, sier Berntsen.



Ap-veteranen, og den lengstsittende miljøvernministeren i historien, er også kritisk til regjeringssamarbeidet med Senterpartiet.

– Jeg var jo litt mer inne på tanken om at vi helst skulle gå rett i opposisjon og samarbeide med SV og Rødt. Og for den saks skyld Miljøpartiet de Grønne. En opposisjon til venstre i politikken, og ikke gå inn i noe sentrumsrør. Det kan hende det hadde vært å gå ett skritt tilbake for senere å gå to skritt fram. Og det tror jeg vi hadde gjort ved å ha en annen strategi.

RESPEKT: – Jeg har stor respekt for Jonas. Han er en venn og han er dyktig og kunnskapsrik. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tviler

– Tror du Arbeiderpartiet kan gjenvinne regjeringsmakt i 2025 med Jonas Gahr Støre som partileder og statsministerkandidat?

– Nei, jeg er jo i tvil om det da.

I boken lanserer Berntsen fire mulige kandidater til å overta ledelsen Arbeiderpartiet etter hvert: Tonje Brenna, Jan Christian Vestre, Kari Nessa Nordtun og Terje Aasland. Men overfor TV 2 slenger han på ett navn til.

– Jeg mener Raymond Johansen, må få en mye mer fremtredende plass. Han er flink, han er rørlegger, han har vært byrådsleder i Oslo, han har vært statssekretær i Utenriksdepartementet, og har politisk erfaring over hele fjøla, og er en dynamisk fyr. Jeg er jo inhabil, for vi er jo i slekt, men jeg synes vi må få Raymond mer inn på banen. Arbeiderpartiet trenger den type fornyelse. Så kan de som er der allerede, Tonje, Vestre og de andre bli med videre, sier Berntsen, som altså er Raymond Johansens onkel.

Ha det i genene

– Synes du Jonas Gahr Støre bør trekke seg?

– Jeg har stor respekt for Jonas. Han er en venn og han er dyktig og kunnskapsrik. Men han har aldri vært kommunepolitiker. Du må ha det i genene, vet du.

DEN RETTE: – I øyeblikket er Jonas Gahr Støre den rette til å lede oss gjennom problemene med ufred, renter og dyr strøm, sier Berntsen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Og det har ikke Jonas Gahr Støre?



– Han har andre gener, svarer Berntsen etter en liten tenkepause.

Og han fortsetter:



– Som de sier på fotballspråket: Han har ikke vinni garderoben. Og han er jo laglederen. Men akkurat nå er det problemer nok, så jeg vil ikke bidra til enda mer trøbbel. I øyeblikket er Jonas Gahr Støre den rette til å lede oss gjennom problemene med ufred, renter og dyr strøm, sier Thorbjørn Berntsen.



Støre svarer

Statsminister Jonas Gahr Støre har foreløpig ikke lest Thorbjrøn Berntsens bok, men han har fått med seg Berntsens opplisting av mulige Ap-ledere.

– Når jeg ser disse navnene så tenk–er jeg at ja, vi har flinke folk i partiet vårt, og vi går en trygg fremtid i møte.



Men påstandene om at Støre-regjeringen mangler et tydelig prosjekt er partilederen og statsministeren ikke enig i.

– Det å gi muligheter til alle i landet vårt ved at vi fører en aktiv politikk, at vi kommer trygt gjennom en krevende økonomisk tid, er et stort prosjekt. Men det er krevende for mange nå, og det må vi ta på alvor.